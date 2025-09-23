Quién fue el eliminado del Team Luck Ra en La Voz Argentina durante el tercer round

Al finalizar su actuación, el joven se mostró muy emocionado y le dedicó unas palabras a sus compañeros: “Fue para todos mis compañeros de equipo. Es para ustedes por todo lo que transitamos en este camino”. Luck Ra, con lágrimas en los ojos, le respondió: “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”.