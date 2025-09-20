Mónica Farro respondió a las críticas de Yanina Latorre en LAM: qué dijo

Para la exvedette, lo ocurrido fue "patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas hay mucha gente que se suicida por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron. Una persona como Yanina que dice que sufrió bullying por Maru Botana y lo mal que la pasó, ella termina siendo bullying".