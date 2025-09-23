Se confirmó la fecha de entrega de los Premios Martín Fierro a la TV: cuándo es
En las próximas semanas se celebra una nueva edición de los premios que entregan a lo mejor de la televisión. Los detalles antes de su celebración.
Una nueva edición de la gran fiesta de la televisión argentina está en camino. Se confirmó que la entrega de los Premios Martín Fierro, organizada por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión (APTRA), se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre. La ceremonia, que premia lo mejor de la televisión abierta, será transmitida por la pantalla de Telefe.
La transmisión comenzará a las 19 horas con la alfombra roja, por donde desfilarán todas las celebridades de la televisión argentina. El encargado de conducir el evento será el versátil Santiago del Moro, quien ya ha estado al frente de otras exitosas entregas de premios.
Cómo será el menú de los Martín Fierro 2025
En esta oportunidad, la ceremonia se realizará en el Hotel Hilton y reconocerán a los mejores de la televisión argentina durante el último año y la conducción estará a cargo de Santiago del Moro.
En ese sentido, en las últimas horas, el comunicador reveló cuál fue el menú elegido y con qué se encontrarán los famosos que participen del evento. El snack de bienvenida está compuesto por tres bocados: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja; y domo de queso azul y alioli.
La entrada principal consistirá en una burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.
Además, se supo que habrá dos opciones de plato principal, para que no haya ningún tipo de inconveniente: costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con cremoso de zapallo especiado y para los vegetarianos, servirán una variedad de hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.
Para el postre ofrecerán: texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys.
