Se confirmó la fecha de entrega de los Premios Martín Fierro a la TV: cuándo es

La entrada principal consistirá en una burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.

Además, se supo que habrá dos opciones de plato principal, para que no haya ningún tipo de inconveniente: costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con cremoso de zapallo especiado y para los vegetarianos, servirán una variedad de hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

Para el postre ofrecerán: texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys.