La inesperada sorpresa de Julieta Poggio al ver una nueva participante de Gran Hermano

Esto es porque en la reapertura de las puertas de la casa más famosa del país, la influencer volvió a aparecer en los estudios de Telefe. Al igual que varios de los ex hermanitos tanto de su edición como de la siguiente, ella estuvo presente observando a los nuevos participantes.

poggio julieta

Pero, más allá de su regreso a los estudios de Telefe, lo que llamó la atención de los espectadores fue la reacción que tuvo Julieta Poggio cuando vio a una de las nuevas participantes. Se trata de Martina Pereyra de 24 años, quien es contadora y oriunda de La Plata. En su presentación, la joven prometió ser una de las revelaciones de la casa.

Fue en ese momento cuando Julieta notó su parecido rápidamente con ella. No obstante, a diferencia de lo que se imaginaron muchos, la influencer no tuvo una mala reacción, sino que sonrío y la miró a Zoe, una de las ex participantes del reality y le lanzó: "se parece a las dos".

Aún así, la realidad es que el show acaba de comenzar, por lo que habrá que esperar al correr de los días para ver si la modelo la respalda o no le gusta su forma de jugar dentro de la casa.