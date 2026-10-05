La insólita escena entre Maru Botana y Alejandro Lerner que desató las risas en MasterChef

Para Lerner, sin embargo, la situación también tuvo un costado insólito. Mientras intentaba continuar concentrado en su preparación, el participante pudo advertir la reacción de la jurado y luego contó cómo había interpretado aquella mirada.

“Maru me miró con cara de puteada”

En su entrevista individual, el músico relató el momento con mucho humor y describió la expresión que recibió después del accidente. “Maru me miró con cara de puteada”, aseguró Lerner.

La frase permitió descomprimir una escena que durante algunos instantes había generado tensión en el estudio. El cantante debía seguir adelante con su preparación y, al mismo tiempo, la jurado tenía que continuar con el recorrido por las distintas estaciones.

Así, la advertencia inicial de Maru terminó convirtiéndose en una de las situaciones más llamativas de la gala. El episodio volvió a demostrar que, en una competencia de cocina, cualquier paso aparentemente sencillo puede derivar en un accidente inesperado.