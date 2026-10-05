La insólita escena entre Maru Botana y Alejandro Lerner que desató las risas en MasterChef
La jurado se acercó a la estación del cantante para controlar la preparación. Le hizo una advertencia sobre la cocción, pero segundos después el aceite caliente le saltó al ojo.
La gala de eliminación de MasterChef Celebrity tuvo un inesperado momento de tensión y humor cuando Maru Botana sufrió un pequeño accidente mientras recorría las estaciones de los participantes. La reconocida cocinera se acercó al puesto de Alejandro Lerner para observar cómo estaba preparando su plato, pero una situación que parecía completamente habitual terminó con aceite caliente alcanzándola en el rostro.
El episodio ocurrió mientras el músico avanzaba con una de las partes centrales de su preparación. Como jurado, Maru se encontraba supervisando el trabajo de los concursantes y decidió detenerse junto a Lerner para conocer detalles de lo que estaba cocinando.
Antes de que ocurriera el incidente, Botana quiso advertirle al cantante sobre el cuidado que debía tener con la fritura. La jurado estaba atenta a la temperatura y al estado del aceite, por lo que le pidió que estuviera concentrado durante ese paso de la preparación. “¿Cómo viene la milanesa? Ojo que no se te pase este aceite, estate atento, eh”, le dijo Maru a Lerner.
La advertencia de Maru Botana que terminó en accidente
La advertencia, que parecía destinada a evitar cualquier inconveniente, terminó teniendo un desenlace inesperado. Cuando Alejandro Lerner colocó la milanesa en el aceite caliente, algunas gotas salieron despedidas de la sartén y alcanzaron directamente a la jurado.
El líquido terminó impactando en uno de los ojos de Maru, que reaccionó rápidamente y se alejó de la estación. El accidente generó algunos segundos de preocupación dentro de la cocina, aunque finalmente el momento no pasó a mayores.
Para Lerner, sin embargo, la situación también tuvo un costado insólito. Mientras intentaba continuar concentrado en su preparación, el participante pudo advertir la reacción de la jurado y luego contó cómo había interpretado aquella mirada.
“Maru me miró con cara de puteada”
En su entrevista individual, el músico relató el momento con mucho humor y describió la expresión que recibió después del accidente. “Maru me miró con cara de puteada”, aseguró Lerner.
La frase permitió descomprimir una escena que durante algunos instantes había generado tensión en el estudio. El cantante debía seguir adelante con su preparación y, al mismo tiempo, la jurado tenía que continuar con el recorrido por las distintas estaciones.
Así, la advertencia inicial de Maru terminó convirtiéndose en una de las situaciones más llamativas de la gala. El episodio volvió a demostrar que, en una competencia de cocina, cualquier paso aparentemente sencillo puede derivar en un accidente inesperado.
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