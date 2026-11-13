El reto de Maru Botana a Julieta Poggio en MasterChef Celebrity: "Hay que ser humilde en la vida"

Pero la reacción de la ex Gran Hermano llamó la atención. "Perdón, pero para mí Pablo y Karina era aparte", expresó, antes de reconocer que no quería compartir ese lugar con sus compañeros: "No quería estar con ustedes dos". La respuesta de Maru Botana no tardó en llegar. Al advertir su postura, la pastelera le preguntó por qué no quería estar junto a Mazzocco y Giralt. Poggio intentó defender su preparación y señaló: "La mía no estaba derrumbada, Maru".