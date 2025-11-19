La Joaqui disparó fuerte conta la China Suárez: "No tenemos los mismos valores”

“Dejemos el amor intacto. Pero quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú. No tenemos los mismos valores o los mismos pensamientos. Está bien no pensar igual. Lo que está mal es forzar un vínculo que ya no fluye. Por respeto a lo que fue”, agregó.

Además, se refirió a las versiones sobre supuestos conflictos por un hombre: “Independientemente de lo que haya sucedido, si pasó o no, lo que se dice, yo no me pelearía con una mujer por eso, por un chico. Eso va más allá”.

Para cerrar, dijo: “De hecho, las cosas que se sugieren fueron mucho después de que yo me dejé de vincular con la China. Nos dejamos de vincular porque teníamos intereses distintos. Ella quería ir por la izquierda y yo por la derecha”.