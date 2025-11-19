Moria Casán se quebró al aire al rememorar la dura enfermedad que atravesó Mario Castiglione, padre de Sofía Gala

Más adelante profundizó en la dinámica que tuvieron como pareja, y sin filtros afirmó: “Se enamoró de Ana María Casanova y no pudo soportar a Moria Casán. Entonces me combatió mucho, pero me dio a mi hija. Le agradezco haberme dado a Sofía porque si no me hubiera pedido a mi hija yo no la hubiera tenido. Eso estaba fuera de mis planes”.

Sobre el final, la conductora se disculpó por la emoción que la desbordó frente a cámaras con un sincero: “Sorry que me emocioné”. En respuesta, María Fernanda Callejón la contuvo con una frase icónica de Moria que hizo sonreír al estudio: “Si querés llorar, llorá”.