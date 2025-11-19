Moria Casán se quebró al aire al rememorar la dura enfermedad que atravesó Mario Castiglione, padre de Sofía Gala
La conductora se refirió al aire de su programa a los años que compartió con el actor y le agradeció por su hija.
Después del impacto que generó su entrevista con la China Suárez, Moria Casán volvió a sorprender a la audiencia con un momento cargado de intimidad y emoción en su programa. La conductora abrió un paréntesis en la emisión para compartir un recuerdo personal y terminó quebrándose al hablar de su exesposo, Mario Castiglione, padre de Sofía Gala.
Al abordar aquel capítulo de su vida, la figura televisiva relató cómo atravesó la enfermedad del actor y el proceso de acompañarlo durante su deterioro. En ese marco, confesó sin rodeos: “Sabía que se iba a morir”.
Casán mencionó que el tema volvió a su mente al pensar en los años en que lideraba La noche de Moria por América. Allí, recordó: “En ese momento tenía un talk show en donde todo el mundo me contaba sus miserias, entonces yo dije: ‘Voy a contar las mías’”, dando paso a la reconstrucción de un período especialmente sensible.
En su repaso, la diva situó la historia a fines de los años 80, cuando estaba casada con Castiglione. Sobre ese contexto, manifestó: “Castiglione se moría, tenía pocos meses de vida. Yo sabía, era consciente de su enfermedad”.
Entre lágrimas, revivió imágenes de aquel entonces y reveló que él asistía a las grabaciones del ciclo a pesar de su estado: “En esa época él me venía a ver a La noche de Moria en silla de ruedas. Dios mío”, expresó, visiblemente conmovida. Luego agregó: “Él sabía de su enfermedad, lo ayudé todo lo que pude. Nunca le pedí plata, jamás. Porque él fue buen hombre en mi vida”.
Más adelante profundizó en la dinámica que tuvieron como pareja, y sin filtros afirmó: “Se enamoró de Ana María Casanova y no pudo soportar a Moria Casán. Entonces me combatió mucho, pero me dio a mi hija. Le agradezco haberme dado a Sofía porque si no me hubiera pedido a mi hija yo no la hubiera tenido. Eso estaba fuera de mis planes”.
Sobre el final, la conductora se disculpó por la emoción que la desbordó frente a cámaras con un sincero: “Sorry que me emocioné”. En respuesta, María Fernanda Callejón la contuvo con una frase icónica de Moria que hizo sonreír al estudio: “Si querés llorar, llorá”.
