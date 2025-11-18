Quién es Ornella Calvete, la funcionaria de Economía a la que le encontraron 700.000 dólares en su casa

La carrera de Calvete en la función pública se interrumpió cuando un allanamiento judicial en su domicilio, realizado en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho, arrojó el hallazgo de una importante cantidad de efectivo.

Hallazgo: Los investigadores encontraron 700.000 dólares en efectivo en una caja de seguridad en su casa.

Consecuencia: Tras conocerse el hecho, Calvete presentó su renuncia indeclinable al cargo.

Situación Judicial: Actualmente, la Justicia investiga el origen de los fondos, intentando determinar si la suma es compatible con sus ingresos declarados como funcionaria pública y si existe alguna vinculación con las licitaciones o manejos de su área. La causa fue caratulada por la Justicia por los delitos mencionados.

Se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

Según reconstruyeron los investigadores, Ornella alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025.

miguel angel calvete 1

Miguel Ángel Calvete es un dirigente conocido por su actividad en el sector supermercadista y en cámaras empresarias vinculadas al comercio. Se desempeñó como referente en organizaciones como la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propietarios Chinos, y también tuvo presencia mediática al opinar sobre cuestiones de consumo, precios y políticas comerciales.

Además, Calvete padre mantuvo vínculos con diversas instituciones públicas y privadas relacionadas con la industria alimenticia y el comercio minorista en Argentina.