La Joaqui sufrió una crisis en MasterChef Celebrity y su reacción desató una ola de memes
La cantante vivió una noche caótica durante la gala temática de comida turca y terminó convirtiéndose en tendencia por su ataque de nervios frente a las cámaras.
La nueva edición de MasterChef Celebrity volvió a dejar momentos memorables y uno de los más comentados fue, sin dudas, el de La Joaqui. Durante la llamada “noche turca”, la cantante se enfrentó a una receta que puso a prueba su paciencia y terminó completamente desbordada.
Lo que comenzó como una prueba culinaria más terminó en un episodio de tensión, gritos, humor y una catarata de memes que coparon las redes sociales. El desafío propuesto por la producción consistía en preparar platos típicos de Turquía, una cocina conocida por el uso de especias intensas, verduras frescas y aceite de oliva. Bajo la conducción de Wanda Nara, el clima en el estudio se volvió rápidamente competitivo y algo caótico.
La artista intentaba preparar sus kebabs, pero nada parecía salirle bien: “¡No se me está pegando!”, exclamó entre la frustración y los nervios, mientras sus compañeros trataban de contener la risa o, en algunos casos, ofrecer ayuda.
Cachete Sierra fue uno de los que intentó descomprimir la situación con chistes, aunque eso no evitó que Damián Betular interviniera para advertirle que se le estaba quemando parte de la preparación. Lejos de calmarla, la observación del jurado terminó por aumentar la tensión. Sin embargo, el desenlace fue inesperado: Donato De Santis elogió su salsa de yogur, Betular aprobó su pan pita y Martitegui reconoció una mejora en su desempeño.
A pesar de eso, la escena ya se había convertido en un fenómeno viral. En las redes sociales, los fanáticos del programa reaccionaron con humor. En cuestión de minutos, Twitter y TikTok se llenaron de memes que retrataban el colapso de la cantante con frases ingeniosas y capturas del momento.
Muchos la compararon con ellos mismos en situaciones de estrés cotidiano, mientras otros destacaron su autenticidad y su carácter explosivo. Así, La Joaqui no solo logró superar una noche complicada en el reality, sino también conquistar nuevamente al público, aunque esta vez desde el costado más cómico de su personalidad televisiva.
