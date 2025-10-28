Netflix Series: la producción colombiana con escenas subidísimas de tono

Con su relato intenso y ritmo vertiginoso, Escupiré sobre sus tumbas se ha ganado el reconocimiento del público que busca una historia latinoamericana con identidad y carácter.

Reparto de "Escupiré sobre sus tumbas"

El elenco está encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión colombiana:

Cristian Gamero

Essined Aponte

María Elisa Camargo

Cristina García

Leonardo Acosta

Rita Bendek

Juan Fernando Sánchez

Carlos Aguilar

Josse Narváez

Cada actor aporta un matiz distinto a esta historia de venganza, erotismo y poder, donde nadie parece completamente inocente.

Tráiler de "Escupiré sobre sus tumbas"