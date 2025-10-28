Se filtraron las primeras imágenes de la serie sobre Moria Casán

Entre las opiniones, hubo quienes elogiaron el parecido entre madre e hija —“Ya están grabando la serie de Moria Casán y no pueden ser tan iguales”—, y otros que destacaron la elección del elenco: “Y la que hace de Susana está muy bien también. Nada que ver a la de la serie de Sandro”. Sin embargo, no faltaron las críticas: “Moria parece Marixa (Balli)”, “Susana se parece a Moni (Argento)”, “Re berreta todo”, escribieron algunos internautas.

Con el rodaje en marcha, las expectativas crecen. Cada una de las actrices —Roth, Siciliani y Gala— aportará su propio estilo para representar las distintas facetas de una figura que marcó la historia del espectáculo argentino. La biopic promete mostrar a Moria Casán en todo su esplendor: sin filtros, sin máscaras y fiel a su leyenda.