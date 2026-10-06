La Justicia definió quién investigará la denuncia por violación contra Joaquín Levinton

Según el fallo, tanto la denuncia de 2023 como la presentada ahora describen presuntos abusos sexuales ocurridos durante la relación entre la mujer y Levinton. La nueva presentación incorpora mayores precisiones y también episodios de amenazas y agresiones, pero para la Cámara esas diferencias no justifican que los hechos sean investigados por separado.

Por ese motivo, Pinto resolvió que sea Provitola quien continúe al frente de la investigación. La decisión permite así destrabar el expediente y determinar cuáles serán las próximas medidas judiciales respecto de la nueva acusación contra el músico.

Joaquín Levinton

¿Qué había pasado con la primera denuncia contra Joaquín Levinton?

La decisión de la Cámara también vuelve a poner bajo análisis el antecedente de 2023. En aquella oportunidad, la misma mujer había realizado una denuncia contra Levinton, pero posteriormente negó ante los investigadores haber sido quien había llamado al 911 y afirmó incluso que no conocía al cantante.

La Justicia intentó en reiteradas oportunidades que se presentara para ratificar sus dichos. Sin embargo, según consta en la resolución que confirmó el archivo, la mujer no respondió a los llamados y tampoco concurrió al juzgado ni al Cuerpo Médico Forense. Por esas razones, Provitola archivó aquella causa en 2024. La decisión fue luego ratificada por la Sala 7 de la Cámara Criminal y Correccional.

El archivo de esa investigación no significó un sobreseimiento de Levinton. El expediente no avanzó debido a que la denunciante no impulsó la acción penal en un delito de instancia privada. Ahora, casi tres años después de aquella primera presentación, la misma mujer volvió a denunciar al músico y la Justicia consideró que existe una coincidencia suficiente entre ambas causas como para que sean investigadas por la misma magistrada.