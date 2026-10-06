La Justicia definió quién investigará la denuncia por violación contra Joaquín Levinton
La Cámara resolvió el conflicto de competencia entre dos juzgados y determinó quién quedará al frente del expediente iniciado por una mujer que ya había denunciado al cantante de Turf en 2023.
La Justicia definió quién deberá investigar la nueva denuncia por violación contra Joaquín Levinton. La Secretaría Especial de la Cámara Criminal y Correccional resolvió el conflicto de competencia que se había generado entre dos juzgados y determinó que la causa quede en manos de la jueza Alejandra Provitola, titular del Juzgado Criminal y Correccional N.º 6.
El expediente había comenzado la semana pasada, cuando una mujer de 39 años se presentó ante la Policía de la Ciudad y denunció nuevamente al cantante de Turf por presuntos hechos de abuso sexual ocurridos durante la relación que ambos mantuvieron entre 2015 y 2020. La presentación había quedado inicialmente en el juzgado de Carlos Bruniard, quien se encontraba de turno al momento de recibirla.
Sin embargo, cuando Bruniard advirtió que la denunciante ya había realizado una presentación contra Levinton por el mismo delito a fines de 2023, remitió el nuevo expediente a Provitola. La magistrada había intervenido en aquella primera causa, que terminó archivada en 2024 después de que la mujer no se presentara ante la Justicia para ratificar la denuncia ni concurriera a las medidas solicitadas durante la investigación.
El nuevo conflicto surgió porque Provitola se declaró incompetente para intervenir en la presentación reciente. Según explicó la magistrada, en la causa anterior la denunciante nunca había ratificado formalmente cuál era el delito que decía haber sufrido, por lo que consideraba que no estaba establecido con precisión el objeto procesal.
La discusión llegó entonces a la Secretaría Especial de la Cámara, integrada en este caso por el juez Ricardo Pinto. El camarista entendió que las dos presentaciones tenían una coincidencia sustancial y que correspondía que fueran investigadas dentro del mismo expediente.
Según el fallo, tanto la denuncia de 2023 como la presentada ahora describen presuntos abusos sexuales ocurridos durante la relación entre la mujer y Levinton. La nueva presentación incorpora mayores precisiones y también episodios de amenazas y agresiones, pero para la Cámara esas diferencias no justifican que los hechos sean investigados por separado.
Por ese motivo, Pinto resolvió que sea Provitola quien continúe al frente de la investigación. La decisión permite así destrabar el expediente y determinar cuáles serán las próximas medidas judiciales respecto de la nueva acusación contra el músico.
¿Qué había pasado con la primera denuncia contra Joaquín Levinton?
La decisión de la Cámara también vuelve a poner bajo análisis el antecedente de 2023. En aquella oportunidad, la misma mujer había realizado una denuncia contra Levinton, pero posteriormente negó ante los investigadores haber sido quien había llamado al 911 y afirmó incluso que no conocía al cantante.
La Justicia intentó en reiteradas oportunidades que se presentara para ratificar sus dichos. Sin embargo, según consta en la resolución que confirmó el archivo, la mujer no respondió a los llamados y tampoco concurrió al juzgado ni al Cuerpo Médico Forense. Por esas razones, Provitola archivó aquella causa en 2024. La decisión fue luego ratificada por la Sala 7 de la Cámara Criminal y Correccional.
El archivo de esa investigación no significó un sobreseimiento de Levinton. El expediente no avanzó debido a que la denunciante no impulsó la acción penal en un delito de instancia privada. Ahora, casi tres años después de aquella primera presentación, la misma mujer volvió a denunciar al músico y la Justicia consideró que existe una coincidencia suficiente entre ambas causas como para que sean investigadas por la misma magistrada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario