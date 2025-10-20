Lali Espósito felicitó a Dolores Fonzi por Belén: "Una película valiente, conmovedora y necesaria"

El estremecedor discurso de Camila Plaate tras ser premiada en San Sebastián: "Vivas y libres nos queremos"

El cine argentino logró un importante reconocimiento este sábado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La actriz Camila Plaate se consagró con el premio a Mejor Interpretación de Reparto por su papel en la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi. La película, que representa a Argentina en la carrera por los Premios Oscar 2026, aborda un caso que se convirtió en un hito en la lucha por los derechos de las mujeres.

Plaate interpretó a Belén, la joven tucumana que fue condenada en 2014 por un aborto espontáneo. Su liberación, que se logró gracias a una masiva movilización social, inspiró cambios legales y culturales en el país.

En este sentido, el momento de la premiación estuvo cargado de emoción. La estatuilla, la Concha de Plata, fue entregada por Lali Espósito, quien le dijo: "Es tuyo, negra".

Al recibir el galardón, Camila Plaate brindó un discurso que conmovió al público y destacó el compromiso del cine argentino con las causas sociales. La actriz dedicó el premio al "movimiento de mujeres tucumanas argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo y alma en cada lucha". Además, reafirmó el simbolismo de la historia al expresar que el premio es para "quienes transformaron una injusticia en un símbolo de esperanza".

camila plaate sobre mujeres asesinadas

Asimismo, en su discurso, Plaate remarcó: "La fuerza de su grito venció las rejas de esas celdas y dio voces y coraje a tantas mujeres, jóvenes y niñas. El canto colectivo nunca desafina, ese canto vino para quedarse y nunca más irse". A su vez, aseguró: "Es un orgullo para mi aportar mi granito de arena a esta historia que es el futuro de todas, esta historia es el fuego de todas".

"¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Brenda, Morena y Lara?", se preguntó después y concluyó: "En Argentina estamos marchando por esas chicas que fueron asesinadas y torturadas. Vivan las mujeres, viva este amor, viva la lucha de las masas y vivas y libres nos queremos. Ganó Belén y Belén somos todas".