Lourdes Fernández se comunicó por videollamada con la Policía de la Ciudad para llevar "tranquilidad"
Según un video que difundieron, la exintegrante de Bandana habló por WhatsApp con autoridades, en medio de incertidumbre y versiones cruzadas.
Luego de una jornada polémica y con varias versiones, la cantante Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, finalmente se comunicó este jueves con las autoridades en medio de la preocupación por su paradero.
Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, la artista se puso en contacto, a través de una videollamada por WhatsApp, para "dar tranquilidad" a sus allegados y al público.
Aunque la artista se encuentra en diálogo con el área de Búsqueda de Personas, fuentes policiales indicaron que no quiso revelar su ubicación actual.
De momento, se confirma que la cantante está bien y está manejando la situación directamente con las autoridades competentes, sin que se conozcan más detalles sobre el lugar donde se encuentra.
Lo que sí trascendió es el video en el que una de las autoridades de la Policía porteña habla con la artista por videollamada.
En paralelo, Leandro García Gómez, expareja de la cantante, reapareció públicamente en medio de la situación que se vivió este jueves, cuando la artista estuvo momentáneamente desaparecida.
El hombre que fue acusado por violencia de género por parte de Lissa Vera y la madre de Lourdes, era esperado por la prensa pero evitó responder a las graves denuncias sobre el manejo de las redes sociales de la cantante y su presunto aislamiento.
Para sorpresa de muchos, el exnovio de Lourdes optó en cambio, por un ataque directo al Gobierno de Javier Milei, apuntando a los periodistas por intentar desviar el foco de atención hacia él para no hablar de la crisis económica.
El diálogo con la prensa se volvió tenso cuando el hombre se negó a responder sobre su vínculo con la cantante. "El Gobierno no lo da para más, muchachos. Estuvieron deshaciendo toda la mañana las noticias para qué... Para no hablar cómo está la situación del país", sentenció.
