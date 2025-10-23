Lourdes Fernández se comunicó por videollamada con la Policía de la Ciudad para llevar "tranquilidad"

En paralelo, Leandro García Gómez, expareja de la cantante, reapareció públicamente en medio de la situación que se vivió este jueves, cuando la artista estuvo momentáneamente desaparecida.

El hombre que fue acusado por violencia de género por parte de Lissa Vera y la madre de Lourdes, era esperado por la prensa pero evitó responder a las graves denuncias sobre el manejo de las redes sociales de la cantante y su presunto aislamiento.

Para sorpresa de muchos, el exnovio de Lourdes optó en cambio, por un ataque directo al Gobierno de Javier Milei, apuntando a los periodistas por intentar desviar el foco de atención hacia él para no hablar de la crisis económica.

El diálogo con la prensa se volvió tenso cuando el hombre se negó a responder sobre su vínculo con la cantante. "El Gobierno no lo da para más, muchachos. Estuvieron deshaciendo toda la mañana las noticias para qué... Para no hablar cómo está la situación del país", sentenció.