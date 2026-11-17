Si bien Lourdes no impulsó una acción penal directa contra su expareja, la Cámara del Crimen consideró acreditado que fue víctima de una situación de violencia de género de alto riesgo y que los hechos investigados efectivamente ocurrieron.

En ese contexto, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre distintos indicadores vinculados con la situación que atravesaba la cantante. El documento señaló que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”.

Además, el organismo describió el vínculo como un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.

Cómo fue el episodio en Palermo

El caso se remonta al 23 de octubre de 2025, cuando García Gómez fue detenido en su departamento de Palermo, luego de que la madre de la cantante denunciara que no tenía noticias de su hija desde hacía varios días.

Mabel López fue quien alertó a las autoridades y permitió activar el operativo para encontrar a la integrante de Bandana. Después de varios intentos de allanamiento, durante la noche de aquel jueves efectivos de la Policía de la Ciudad consiguieron ingresar al inmueble.

En el interior encontraron a Lourdes en una situación de extrema vulnerabilidad, mientras que su entonces pareja estaba escondida dentro de un armario. De acuerdo con la descripción incorporada a la causa, la artista se encontraba “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad”.

Tras el procedimiento, García Gómez fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Ahora, con el comienzo del juicio oral y la declaración de Lourdes, la causa tendrá una instancia fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales del acusado.