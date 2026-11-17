Lourdes Fernández declarará en el juicio contra su expareja: los detalles de una audiencia clave
La cantante de Bandana prestará testimonio tras la denuncia por violencia de género contra Leandro García Gómez.
Lourdes Fernández, integrante de Bandana, deberá presentarse este martes ante la Justicia para declarar en el juicio oral contra su expareja, Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra la artista en un episodio ocurrido en octubre de 2025 en el barrio porteño de Palermo.
La información fue confirmada por Mabel López, madre de la cantante, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. Según precisó, su hija brindará testimonio a partir de las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde también está prevista la declaración de otros testigos.
La comparecencia de la artista genera especial expectativa por las particularidades de la causa: Fernández no denunció directamente a García Gómez, no se presentó como querellante y tampoco cuenta con representación legal propia durante el debate oral y público.
Su madre confirmó que estará presente en el edificio judicial de la calle Lavalle para acompañarla, aunque no podrá ingresar a la sala de audiencias debido a que todavía no declaró ante los jueces.
La situación judicial del acusado
García Gómez permanece detenido en el penal de Ezeiza y, durante la primera audiencia del juicio, decidió no declarar. En caso de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Si bien Lourdes no impulsó una acción penal directa contra su expareja, la Cámara del Crimen consideró acreditado que fue víctima de una situación de violencia de género de alto riesgo y que los hechos investigados efectivamente ocurrieron.
En ese contexto, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre distintos indicadores vinculados con la situación que atravesaba la cantante. El documento señaló que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”.
Además, el organismo describió el vínculo como un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.
Cómo fue el episodio en Palermo
El caso se remonta al 23 de octubre de 2025, cuando García Gómez fue detenido en su departamento de Palermo, luego de que la madre de la cantante denunciara que no tenía noticias de su hija desde hacía varios días.
Mabel López fue quien alertó a las autoridades y permitió activar el operativo para encontrar a la integrante de Bandana. Después de varios intentos de allanamiento, durante la noche de aquel jueves efectivos de la Policía de la Ciudad consiguieron ingresar al inmueble.
En el interior encontraron a Lourdes en una situación de extrema vulnerabilidad, mientras que su entonces pareja estaba escondida dentro de un armario. De acuerdo con la descripción incorporada a la causa, la artista se encontraba “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad”.
Tras el procedimiento, García Gómez fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Ahora, con el comienzo del juicio oral y la declaración de Lourdes, la causa tendrá una instancia fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales del acusado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario