Lourdes Fernández declaró en el juicio contra su expareja: qué dijo sobre la violencia que sufrió
La cantante de Bandana declaró como testigo en la causa contra Leandro García Gómez, acusado de distintos hechos de violencia de género, amenazas y privación ilegítima de la libertad.
Lourdes Fernández, integrante de Bandana, declaró este martes en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez, quien enfrenta una serie de acusaciones por violencia de género, amenazas y privación ilegítima de la libertad. La cantante se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires y brindó detalles sobre la relación que mantuvo con el acusado.
A la salida de los tribunales, la artista habló con la prensa y no ocultó la angustia que le provocó tener que revivir algunos de los episodios que atravesó durante el vínculo. "Fue terrible recordarlo", expresó, antes de reconocer que se encontraba muy triste por la situación.
"Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es tristísimo", agregó Lourdes, quien también admitió que jamás imaginó encontrarse en medio de un proceso judicial de estas características: "Es una pesadilla". Durante su testimonio, Fernández describió una relación atravesada por situaciones de violencia que, según relató, fueron escalando con el paso del tiempo. En ese sentido, mencionó episodios que incluyeron insultos, discusiones, empujones y agresiones físicas.
También recordó que García Gómez la zamarreó cuando intentó comunicarse con Lisa Vera. Sin embargo, aclaró que no considera que su expareja la haya mantenido secuestrada. Al referirse al vínculo, lo definió como tóxico, aunque dejó en claro que no siente resentimiento hacia él.
"Yo quiero bienestar para él. Es alguien a quien he querido mucho", manifestó. Incluso, contó que en algún momento llegó a preguntarse cuánto había tenido que ver ella en las situaciones que atravesó durante la relación. Por otra parte, la cantante felicitó a la Justicia por la rapidez con la que intervino y pidió que ese mismo compromiso alcance a otras mujeres que atraviesan situaciones similares y no cuentan con la exposición pública que tiene ella.
De qué se acusa a la expareja de Lourdes Fernández
Leandro García Gómez enfrenta una causa en la que la fiscalía le atribuye siete hechos delictivos ocurridos entre marzo de 2024 y octubre de 2025. Entre las acusaciones aparecen dos episodios de lesiones leves agravadas, dos hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y tres episodios de amenazas coactivas.
La investigación también incluye el episodio de octubre de 2025, cuando Mabel López, madre de Lourdes, denunció que no podía comunicarse con su hija. Tras esa presentación, efectivos policiales ingresaron al departamento de García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde encontraron a la cantante en estado de vulnerabilidad y detuvieron al acusado.
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