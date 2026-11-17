De qué se acusa a la expareja de Lourdes Fernández

Leandro García Gómez enfrenta una causa en la que la fiscalía le atribuye siete hechos delictivos ocurridos entre marzo de 2024 y octubre de 2025. Entre las acusaciones aparecen dos episodios de lesiones leves agravadas, dos hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y tres episodios de amenazas coactivas.

La investigación también incluye el episodio de octubre de 2025, cuando Mabel López, madre de Lourdes, denunció que no podía comunicarse con su hija. Tras esa presentación, efectivos policiales ingresaron al departamento de García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde encontraron a la cantante en estado de vulnerabilidad y detuvieron al acusado.