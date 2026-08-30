Mirtha Legrand recordó sus comienzos y contó quién le manejaba el dinero: "Me sentí muy..."

“No, pero en mi primera película gané mil pesos”, contó La Chiqui, en medio de la charla sobre los vínculos familiares y el manejo del dinero cuando una persona comienza su carrera artística siendo muy joven.

El recuerdo de Mirtha apareció así en medio de una conversación que tenía como punto de partida la situación que atraviesa Tini Stoessel con su padre. La comparación permitió poner en perspectiva dos experiencias completamente diferentes dentro del mundo del espectáculo.

A diferencia de los conflictos que actualmente rodean a la cantante, Mirtha aseguró que vivió sus primeros años de carrera de una manera tranquila y acompañada por su familia. Su relato también dejó una inesperada anécdota sobre sus comienzos y sobre el dinero que recibió por su primera película.