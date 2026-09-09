La máquina de la verdad: el segmento de Chiche Gelblung que marcó la TV de los 90

El mecanismo generaba una tensión particular: cada pregunta podía cambiar el clima del estudio y cada reacción era observada con atención. La presencia del técnico y del aparato aportaba una apariencia científica a la escena, mientras que el interrogatorio de Chiche convertía el procedimiento en televisión.

Chiche Gelblung convirtió las preguntas en espectáculo

La gran particularidad del segmento era que el polígrafo no era el protagonista absoluto. La conducción de Gelblung resultaba determinante para construir el clima. Chiche tenía un estilo directo, incisivo y muchas veces provocador. No se limitaba a leer preguntas: repreguntaba, buscaba contradicciones y llevaba al entrevistado hacia terrenos cada vez más incómodos.

La fórmula funcionaba porque mezclaba elementos que la televisión conoce desde hace décadas: una persona sometida a presión, una verdad que supuestamente estaba a punto de revelarse y un conductor dispuesto a insistir hasta conseguir una respuesta.

El público, mientras tanto, ocupaba un lugar particular. No podía intervenir directamente, pero observaba el procedimiento como una suerte de tribunal televisivo. La pregunta ya no era solamente qué iba a responder el entrevistado, sino si el aparato confirmaría o pondría en duda su versión.

El fenómeno que anticipó una televisión que todavía no existía

Vista desde la actualidad, la máquina de la verdad también puede entenderse como un antecedente de algunos formatos que años después se trasladaron a internet y las plataformas digitales. La exposición de la intimidad, las preguntas incómodas, las confesiones y la búsqueda de una reacción auténtica forman parte de contenidos que hoy circulan diariamente por YouTube, TikTok, Instagram y el streaming.

La diferencia estaba en la tecnología y en el contexto. En los 90, el escenario era un estudio de televisión y el elemento que concentraba la atención era un polígrafo conectado al entrevistado. Hoy, esa misma lógica puede aparecer en una entrevista viral, un vivo o un programa de streaming.

En Memoria, sin embargo, la fórmula tenía el sello particular de Gelblung: un dispositivo presentado como detector de verdades y un periodista que sabía convertir cada respuesta en un acontecimiento televisivo. La máquina de la verdad quedó asociada para siempre con una etapa de la televisión argentina en la que los programas de investigación y los grandes espectáculos televisivos podían convivir en un mismo espacio.