Los últimos meses de Chiche Gelblung: la cronología de sus internaciones hasta su muerte
El periodista atravesó un 2026 marcado por una descompensación, una trombosis, dos stents, una extensa internación en terapia intensiva y varios reingresos por problemas respiratorios.
Murió Chiche Gelblung a los 82 años. Los últimos meses estuvieron atravesados por una sucesión de problemas de salud que se fueron agravando con el correr del año. Sin embargo, incluso después de las internaciones más delicadas, el periodista insistió en regresar a los medios y continuar con su actividad profesional.
La cronología de sus últimos meses comenzó en abril y tuvo su desenlace el 9 de septiembre, cuando murió mientras permanecía internado en el Sanatorio de Los Arcos.
Cómo fueron los últimos meses de vida de Chiche Gelblung
Abril: la primera internación y la colocación de dos stents
El primer episodio importante ocurrió el 20 de abril de 2026. Gelblung sufrió una descompensación y fue trasladado al Sanatorio Los Arcos, donde permaneció internado durante aproximadamente tres días. Durante aquella hospitalización le colocaron dos stents en una de sus piernas.
Una vez que recibió el alta, el conductor regresó rápidamente a su actividad en los medios. Continuó al frente de Hola Chiche, por Radio del Plata, y de Chiche en vivo, por Net TV. Ese episodio, que inicialmente parecía controlado, fue apenas el comienzo de un período mucho más complejo.
Mayo: la trombosis que lo llevó a terapia intensiva
A mediados de mayo, la situación volvió a complicarse. Chiche sufrió una nueva descompensación y fue trasladado de urgencia al Sanatorio Mater Dei, donde quedó internado en terapia intensiva. Los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, que derivó en serios problemas vasculares. El cuadro fue lo suficientemente delicado como para poner en riesgo su pierna y obligarlo a permanecer internado durante casi un mes.
Durante esa internación, el propio periodista contó que un médico le había dicho una frase que lo impactó: “Estás golpeando las puertas del cielo”. Gelblung cuestionó duramente esas palabras y, aun internado, intentó transmitir tranquilidad sobre su estado. Finalmente, después de casi un mes en el Mater Dei, recibió el alta.
Junio: volvió a trabajar y tuvo que regresar al sanatorio
La recuperación duró poco. Apenas unos días después de abandonar el Mater Dei, volvió a ser internado. El 17 de junio, el periodista regresó al mismo sanatorio por un cuadro febril y una complicación pulmonar. Los médicos decidieron mantenerlo bajo observación para controlar su evolución después de la extensa internación anterior.
El dato que más llamó la atención de su entorno fue que había intentado retomar su actividad prácticamente de inmediato después de la primera internación. El trabajo seguía ocupando un lugar central en su rutina, incluso cuando su organismo todavía necesitaba recuperación. Después de ese nuevo paso por el Mater Dei, volvió a su casa y posteriormente retomó sus apariciones en televisión.
Julio: otro episodio respiratorio
El siguiente capítulo llegó el 28 de julio, cuando volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei por un nuevo problema respiratorio. En aquella oportunidad, el periodista fue estabilizado y no necesitó atravesar otra internación prolongada en terapia intensiva.
Su evolución fue favorable y recibió el alta pocos días después. Su entorno volvió a destacar entonces una característica que había quedado expuesta durante los meses anteriores: Gelblung quería continuar trabajando pese a las recomendaciones de descanso.
Septiembre: la última internación
El último episodio comenzó el 8 de septiembre: volvió a ser trasladado al Sanatorio de Los Arcos después de presentar dificultades para respirar. Según la información difundida en ese momento, se trataba de un cuadro respiratorio relacionado con su patología de base. Su ingreso tuvo inicialmente un carácter de control y estabilización, pero su estado finalmente se agravó y quedó en terapia intensiva.
Hasta el día anterior a su internación, había continuado trabajando. Incluso, según trascendió desde su entorno, mantenía proyectos profesionales y un nuevo proyecto audiovisual en marcha. Finalmente, este 9 de septiembre de 2026 a la madrugada, se confirmó su muerte a los 82 años.
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