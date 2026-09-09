Los últimos meses de Chiche Gelblung: la cronología de sus internaciones hasta su muerte

Durante esa internación, el propio periodista contó que un médico le había dicho una frase que lo impactó: “Estás golpeando las puertas del cielo”. Gelblung cuestionó duramente esas palabras y, aun internado, intentó transmitir tranquilidad sobre su estado. Finalmente, después de casi un mes en el Mater Dei, recibió el alta.

Junio: volvió a trabajar y tuvo que regresar al sanatorio

La recuperación duró poco. Apenas unos días después de abandonar el Mater Dei, volvió a ser internado. El 17 de junio, el periodista regresó al mismo sanatorio por un cuadro febril y una complicación pulmonar. Los médicos decidieron mantenerlo bajo observación para controlar su evolución después de la extensa internación anterior.

El dato que más llamó la atención de su entorno fue que había intentado retomar su actividad prácticamente de inmediato después de la primera internación. El trabajo seguía ocupando un lugar central en su rutina, incluso cuando su organismo todavía necesitaba recuperación. Después de ese nuevo paso por el Mater Dei, volvió a su casa y posteriormente retomó sus apariciones en televisión.

Julio: otro episodio respiratorio

El siguiente capítulo llegó el 28 de julio, cuando volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei por un nuevo problema respiratorio. En aquella oportunidad, el periodista fue estabilizado y no necesitó atravesar otra internación prolongada en terapia intensiva.

Su evolución fue favorable y recibió el alta pocos días después. Su entorno volvió a destacar entonces una característica que había quedado expuesta durante los meses anteriores: Gelblung quería continuar trabajando pese a las recomendaciones de descanso.

Septiembre: la última internación

El último episodio comenzó el 8 de septiembre: volvió a ser trasladado al Sanatorio de Los Arcos después de presentar dificultades para respirar. Según la información difundida en ese momento, se trataba de un cuadro respiratorio relacionado con su patología de base. Su ingreso tuvo inicialmente un carácter de control y estabilización, pero su estado finalmente se agravó y quedó en terapia intensiva.

Hasta el día anterior a su internación, había continuado trabajando. Incluso, según trascendió desde su entorno, mantenía proyectos profesionales y un nuevo proyecto audiovisual en marcha. Finalmente, este 9 de septiembre de 2026 a la madrugada, se confirmó su muerte a los 82 años.