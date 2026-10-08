La médica del Rey Carlos III fue asesinada: los detalles
El marido de la doctora fue detenido por el crimen aunque aseguró que enfrentaron a un ladrón que ingresó a su hogar. Los detalles.
Un sangriento hecho sacudió a la realeza británica tras hallarse sin vida a la profesional de la salud Hannah Terry, de 45 años, quien se desempeñaba como médica de cabecera del rey Carlos III y la reina Camilla de Inglaterra durante sus estadías en la finca real de Sandringham. El cadáver fue localizado dentro de su domicilio en la localidad de Dersingham, en el este del Reino Unido, derivando en el inmediato arresto e imputación de su esposo, Mark Cain, de igual edad, quien intentó encubrir el episodio denunciando una supuesta entradera violenta en la vivienda.
De acuerdo con la hipótesis expuesta por la fiscalía durante las primeras instancias judiciales, el acusado habría estrangulado a la mujer e infligido severos ataques utilizando un hacha. La agresión se desencadenó durante la madrugada del domingo en la planta superior de la propiedad.
Durante la audiencia formal, el fiscal Steve Bell reconstruyó la maniobra del acusado, precisando que Cain se comunicó con las fuerzas policiales para reportar el presunto ingreso de un asaltante. Según el relato del imputado, mantuvo una lucha con el supuesto ladrón en la planta baja mientras su mujer descansaba arriba. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre presentaba cortes menores en el cuerpo; sin embargo, al inspeccionar el piso superior, descubrieron a Terry tendida en el suelo sin conocimiento.
En el momento del crimen se encontraban en el inmueble cinco menores de edad: los hijos del matrimonio junto a dos niños invitados por la víctima para una pijamada. El informe de la autopsia confirmó posteriormente que la profesional sufrió heridas de extrema gravedad en el área de la cabeza y el cuello.
Cain prestó declaración mediante videoconferencia desde la cárcel de Norwich ante el Tribunal de la Corona de King’s Lynn, limitándose a certificar sus datos filiatorios sin emitir un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia. Quedó alojado bajo la medida de prisión preventiva, fijándose su próxima audiencia para el 3 de diciembre y el inicio del juicio oral para el 7 de junio de 2027.
La víctima se desempeñaba desde hacía ocho años en el Centro Médico de Grimston. Tras conocerse el trágico desenlace, sus colegas de la institución manifestaron públicamente su pesar: “Hemos perdido a una doctora excepcional, una colega muy querida y una amiga, y su ausencia se sentirá profundamente en toda nuestra comunidad sanitaria”. Según trascendió mediante el periódico The Sun, tanto los reyes Carlos III como Camilla fueron notificados formalmente de la noticia.
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