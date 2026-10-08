La médica del Rey Carlos III fue asesinada: los detalles

Un sangriento hecho sacudió a la realeza británica tras hallarse sin vida a la profesional de la salud Hannah Terry, de 45 años, quien se desempeñaba como médica de cabecera del rey Carlos III y la reina Camilla de Inglaterra durante sus estadías en la finca real de Sandringham. El cadáver fue localizado dentro de su domicilio en la localidad de Dersingham, en el este del Reino Unido, derivando en el inmediato arresto e imputación de su esposo, Mark Cain, de igual edad, quien intentó encubrir el episodio denunciando una supuesta entradera violenta en la vivienda.