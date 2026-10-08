El entrenador de Benín explotó tras la despedida de Messi: "Los argentinos no nos dieron nada"

Para varios integrantes del plantel, obtener una camiseta, una firma o una fotografía con el rosarino habría significado mucho más que un objeto de colección. Se trataba de la posibilidad de conservar un recuerdo de una jornada histórica y de un jugador admirado en todo el mundo.

De acuerdo con el relato de Rohr, los intentos por concretar esos intercambios no tuvieron éxito debido al operativo de seguridad que se desplegó en el Monumental: "Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil", explicó el entrenador al describir la situación que atravesó la delegación.

La queja contrastó con el clima festivo que se vivió en el estadio, donde los hinchas argentinos se acercaron para homenajear a Messi durante su última presentación con el seleccionado nacional. Mientras el público celebraba el cierre de una etapa irrepetible, los futbolistas visitantes se quedaron sin el recuerdo que habían ido a buscar.

Gernot Rohr consiguió la firma de Messi gracias a Lionel Scaloni

A pesar de las dificultades que describió, el entrenador de Benín sí pudo llevarse un recuerdo personal del capitán argentino. Para conseguirlo, necesitó la colaboración de Lionel Scaloni, quien facilitó que Messi firmara una camiseta que Rohr conservaba desde hacía varios años. El DT había guardado esa prenda desde el Mundial de Rusia 2018, cuando dirigía a Nigeria y tuvo la oportunidad de enfrentarse a la Argentina.

En aquella competencia, el seleccionado africano compartió grupo con el equipo de Messi, por lo que la camiseta tenía un valor especial para el entrenador. "Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto", contó Rohr al explicar cómo consiguió finalmente el autógrafo. Ese gesto le permitió cerrar la experiencia con un recuerdo que no todos sus futbolistas pudieron obtener.

La situación, sin embargo, no modificó su crítica al operativo que impidió otros acercamientos después del encuentro. Más allá del reclamo, también destacó la importancia deportiva y simbólica de haber participado en la despedida del 10. El entrenador valoró la oportunidad de competir ante la Selección Argentina en un estadio emblemático y frente a un futbolista que dejó una huella profunda en el fútbol internacional.

"Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi", expresó. El técnico también describió la visita como una experiencia de enorme valor para sus dirigidos: "Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores".