Lollapalooza Argentina 2027 con lineup confirmado: cuánto cuestan las entradas en la preventa 3

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto cuestan las entradas en preventa 3

El 3 Day Pass General se encuentra actualmente en Preventa 3 y tiene un precio final de $402.500, con el cargo por servicio incluido. El abono permite ingresar durante las tres jornadas del festival y acceder a los cinco escenarios y a las distintas propuestas generales del predio. La venta funciona por etapas y los precios aumentan a medida que se agota el stock disponible de cada instancia.