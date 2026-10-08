Lollapalooza Argentina 2027 con lineup confirmado: cuánto cuestan las entradas en la preventa 3
El Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene lineup confirmado. En qué Preventa están, cuánto cuesta cada abono y cómo comprar los tickets para el festival.
El Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene su lineup confirmado y, con la expectativa renovada por los grandes nombres que encabezarán el festival, también creció el interés por conseguir entradas. La venta de tickets continúa a través de AllAccess y actualmente se encuentra en Preventa 3.
La próxima edición del festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, con Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta como algunos de los principales nombres de una grilla que también incluye a Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y sombr.
Lollapalooza Argentina 2027: cuánto cuestan las entradas en preventa 3
El 3 Day Pass General se encuentra actualmente en Preventa 3 y tiene un precio final de $402.500, con el cargo por servicio incluido. El abono permite ingresar durante las tres jornadas del festival y acceder a los cinco escenarios y a las distintas propuestas generales del predio. La venta funciona por etapas y los precios aumentan a medida que se agota el stock disponible de cada instancia.
Además del pase General, existen opciones con diferentes niveles de servicios y comodidades. El 3 Day Pass Plus Rino tiene un valor de $649.750. Incluye todo lo del pase General y suma el acceso a una zona exclusiva con espacios de descanso y sombra, Wi-Fi, baños preferenciales, pantallas para seguir los shows, estaciones de carga de celulares y lockers gratuitos, entre otros servicios.
Por su parte, el 3 Day Pass Lolla Lounge cuesta $1.006.250. Es la alternativa premium y, además de los beneficios del acceso Plus, ofrece ingreso al Lolla Lounge, áreas exclusivas de descanso, baños propios, lockers, estaciones de carga y una ubicación privilegiada con vista lateral a los escenarios principales, junto con otros servicios.
Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza Argentina 2027
Las entradas se compran exclusivamente de manera online a través de AllAccess, el canal oficial habilitado para la venta del festival. El 3 Day Pass permite asistir a las tres jornadas del Lollapalooza Argentina 2027: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo. La organización recomienda utilizar únicamente los canales oficiales para adquirir los tickets y evitar inconvenientes con entradas de procedencia dudosa.
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