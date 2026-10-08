"One Piece: aventura en la isla espiral": cuándo estrena en cines

La célebre franquicia de animación japonesa expande su presencia en la pantalla grande con el esperado desembarco de "ONE PIECE Aventura en la Isla Espiral". Tras la buena recepción alcanzada por la primera entrega "ONE PIECE La Película", el universo concebido por el mangaka Eiichiro Oda se alista para proyectar este segundo largometraje a partir del próximo 22 de octubre en las salas de cine. La distribución viene acompañada por la presentación del afiche oficial y un adelanto en video que anticipa los momentos centrales del filme.