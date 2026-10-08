"One Piece: aventura en la isla espiral": cuándo estrena en cines
La segunda película de la popular franquicia japonesa llegará a los cines con una nueva historia de Luffy. Conocé todos los detalles.
La célebre franquicia de animación japonesa expande su presencia en la pantalla grande con el esperado desembarco de "ONE PIECE Aventura en la Isla Espiral". Tras la buena recepción alcanzada por la primera entrega "ONE PIECE La Película", el universo concebido por el mangaka Eiichiro Oda se alista para proyectar este segundo largometraje a partir del próximo 22 de octubre en las salas de cine. La distribución viene acompañada por la presentación del afiche oficial y un adelanto en video que anticipa los momentos centrales del filme.
Lanzada de manera original en las salas de Japón durante el año 2001, la producción propone una emocionante travesía centrada en Monkey D. Luffy y su célebre tripulación de los Sombrero de Paja. La historia se pone en marcha a partir de una situación crítica para los protagonistas: el imprevisto robo del Going Merry, la entrañable embarcación que los ha guiado desde los inicios de su navegación.
El conflicto principal arranca cuando los piratas advierten la desaparición de su nave, emprendiendo una incesante persecución que los conduce hacia un territorio insular enigmático controlado por un peligroso grupo de filibusteros. En dicho escenario, los protagonistas deberán plantar cara a oponentes inéditos, organizar el rescate de su compañera Nami y librar una dura contienda para recuperar el navío que les pertenece.
El material promocional deja ver un argumento con abundante dinamismo, pinceladas de comedia y batallas intensas, poniendo a prueba el compromiso y la fraternidad que une al grupo. Sumado a esto, los espectadores que acudan a las funciones podrán disfrutar de una propuesta complementaria previa a la proyección de la cinta principal. La exhibición incluirá el cortometraje “Soñando con ser el Rey del Fútbol”, corto del año 2002 donde los propios integrantes de la tripulación protagonizan una divertida historia deportiva.
Esta secuela cinematográfica le permitirá al público seguidor del anime revivir en pantalla grande los primeros pasos del equipo de Luffy.
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