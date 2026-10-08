Quiénes serán los invitados de Juana Viale en la mesaza de Mirtha Legrand este sábado 10 de octubre
Tras recibir el alta médica, Mirtha Legrand continúa recuperándose, mientras Juana Viale se prepara para reemplazarla al frente de su programa con una mesa que reunirá a destacadas personalidades.
La pantalla de eltrece tendrá una nueva edición de La noche de Mirtha este sábado 10 de octubre a partir de las 21:30, aunque una vez más será Juana Viale quien ocupe el lugar de su abuela, Mirtha Legrand, al frente del histórico ciclo televisivo.
La ausencia de la reconocida conductora se debe a que continúa atravesando su proceso de recuperación después de haber recibido el alta médica. Por este motivo, su nieta asumirá nuevamente la conducción del programa y será la encargada de recibir a las figuras convocadas para compartir una noche de conversaciones, anécdotas y actualidad.
Con su estilo personal y su experiencia al frente del formato, Juana se prepara para una emisión que contará con invitados provenientes de distintos ámbitos del espectáculo y el periodismo. Como sucede habitualmente, la propuesta buscará combinar momentos distendidos con entrevistas que permitan conocer detalles de la vida personal y profesional de quienes se sienten a la mesa.
Quiénes acompañarán a Juana Viale en La noche de Mirtha este sábado 10 de octubre
Una de las personalidades que participará de esta nueva emisión será Florencia Raggi, quien atraviesa un momento especial en su carrera artística. La actriz y modelo se encuentra ultimando los preparativos para el estreno de su primer unipersonal, Oxitocina (Inés y los perros), previsto para el próximo 17 de octubre.
La propuesta teatral, escrita y dirigida por Dennis Smith, presenta una comedia incómoda que aborda la maternidad desde una perspectiva particular. Su próximo desafío sobre el escenario será uno de los temas que podrían formar parte de la conversación durante la cena.
Otro de los invitados confirmados es Carlos Santamaría, actor con una extensa trayectoria en la ficción argentina, quien también compartirá la velada y tendrá la oportunidad de conversar sobre su recorrido profesional.
A la lista se suma Martín Souto, periodista deportivo que además participa de Es mi sueño. Su presencia aportará una mirada vinculada al mundo del deporte y a su experiencia en el entretenimiento televisivo.
Por último, Victorio D'Alessandro completará el grupo de invitados. El actor, conocido por sus participaciones en diferentes producciones televisivas, será otra de las figuras que se sentarán a compartir la tradicional cena.
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