Quiénes serán los invitados de Juana Viale en la mesaza de Mirtha Legrand este sábado 10 de octubre

Otro de los invitados confirmados es Carlos Santamaría, actor con una extensa trayectoria en la ficción argentina, quien también compartirá la velada y tendrá la oportunidad de conversar sobre su recorrido profesional.

A la lista se suma Martín Souto, periodista deportivo que además participa de Es mi sueño. Su presencia aportará una mirada vinculada al mundo del deporte y a su experiencia en el entretenimiento televisivo.

Por último, Victorio D'Alessandro completará el grupo de invitados. El actor, conocido por sus participaciones en diferentes producciones televisivas, será otra de las figuras que se sentarán a compartir la tradicional cena.