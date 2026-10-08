Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de hielo traerá frío al AMBA
El pronóstico del tiempo anuncia condiciones desfavorables para Buenos Aires y sus alrededores, con un descenso marcado de la temperatura y jornadas cubiertas.
Una nueva actualización en el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un escenario de tiempo inestable y marcado descenso térmico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras las neblinas matinales, el ingreso de vientos del sector sur modificará de forma progresiva las marcas térmicas en la región.
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Cómo evolucionará la temperatura y el pronóstico extendido
El panorama previsto para los próximos días detalla valores térmicos reducidos y abundante nubosidad:
- Jueves 8: la jornada se presentará mayormente cubierta, con una temperatura máxima que alcanzará los 17°C y vientos del sur promediando los 19 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 13°C.
- Viernes 9: continuará el cielo cubierto con registros que irán desde una mínima de 11°C hasta los 16°C de máxima, previéndose un tormrntón débil hacia la noche.
- Sábado 10: las marcas térmicas se mantendrán bajas, oscilando entre los 12°C de mínima y los 15°C de máxima, con presencia de lloviznas intermitentes durante la madrugada y la mañana.
- Domingo 11: el fin de semana cerrará con ambiente fresco, mínimas de hasta 10°C y cielo mayormente cubierto, dando paso a una mejora gradual hacia la tarde.
Hacia el inicio de la próxima semana se espera la consolidación de condiciones más estables, aunque los valores matinales continuarán siendo bajos en toda la región metropolitana.
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