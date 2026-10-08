Barby Franco reveló un inesperado detalle sobre la relación de Pampita y Martín Pepa
Durante su paso por "Pasó en América", la panelista contó sin querer un dato sobre la relación de su amiga y la decisión que tomó tras un año de noviazgo.
La habitual peregrinación a pie hacia la Basílica de Luján representó un hito especial para Carolina "Pampita" Ardohain, al coincidir con el segundo aniversario de su noviazgo con el polista Martín Pepa. La pareja volvió a cruzarse tras varios años de distanciamiento gracias a la intervención de la madre del deportista, quien compartió el trayecto religioso junto a la modelo.
Pese a las complicaciones logísticas que implica la residencia del jugador en Estados Unidos por compromisos profesionales, el vínculo se afianzó al punto de proyectar un paso definitivo hacia el matrimonio, lo que significará la nueva apuesta conyugal de la conductora tras sus uniones anteriores con Martín Barrantes, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.
Aunque la protagonista de la noticia optó por el hermetismo, la confirmación surgió de manera imprevista a través de su entorno más cercano. Durante la emisión del ciclo "Pasó en América", emitido por América TV, la panelista Barby Franco dejó al descubierto la novedad mientras debatían al aire sobre la reconciliación de Zaira Nara con Jakob Von Plessen.
La revelación se produjo cuando Augusto "Tartu" Tartúfoli comparó irónicamente la durabilidad afectiva de la menor de las hermanas Nara con el historial sentimental de Ardohain. Ante ese comentario, Franco salió en defensa de su amiga y soltó de forma intempestiva: "¡No! ¡Está re bien con Pepa, no la chucees! Se va a casar...". Al percatarse de la magnitud de sus dichos tras la pregunta de Natalie Weber, la panelista abandonó el set entre risas de nerviosismo.
A raíz del episodio, Sabrina Rojas dio por confirmada la primicia involuntaria, al tiempo que Martín Salwe sumó un indicio clave detectado en las plataformas digitales de la modelo. Carolina había compartido una publicación acompañada por los emojis de una novia y de manos en oración, utilizando como banda sonora las estrofas del clásico de la banda de rock argentina Soda Stereo, un tema que reflexiona sobre la resiliencia, el consuelo materno y la fe en que la recompensa finalmente llega tras atravesar momentos difíciles.
Para cerrar el tratamiento del tema, Sabrina Rojas prefirió dirigirse directamente al deportista radicado en el exterior para enviarle un contundente mensaje de protección hacia la modelo: "Yo te digo algo Martín Pepa... Vos la hacés sufrir y se pudre. Te vamos a buscar el país entero. Amala fuerte, que se lo merece".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario