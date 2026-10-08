Barby Franco reveló un inesperado detalle sobre la relación de Pampita y Martín Pepa

A raíz del episodio, Sabrina Rojas dio por confirmada la primicia involuntaria, al tiempo que Martín Salwe sumó un indicio clave detectado en las plataformas digitales de la modelo. Carolina había compartido una publicación acompañada por los emojis de una novia y de manos en oración, utilizando como banda sonora las estrofas del clásico de la banda de rock argentina Soda Stereo, un tema que reflexiona sobre la resiliencia, el consuelo materno y la fe en que la recompensa finalmente llega tras atravesar momentos difíciles.