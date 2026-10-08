Lollapalooza Argentina 2027: se develó el explosivo lineup del festival
El festival confirmó su grilla para marzo de 2027 con un cartel explosivo, profundo y variado, que combina grandes estrellas internacionales, bandas en plena expansión, referentes de la música electrónica y una fuerte presencia argentina.
Después de meses de expectativa, finalmente se develó el lineup del Lollapalooza Argentina 2027. Y la primera impresión que deja la grilla es contundente: se trata de un cartel explosivo, profundo y variado, con grandes figuras capaces de convocar multitudes pero también con una selección de artistas que permite descubrir hacia dónde se mueve la música internacional.
Los grandes nombres de esta edición serán Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y sombr, los diez artistas que aparecen como headliners de una edición que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.
Travis Scott será uno de los grandes atractivos del festival y encabezará una propuesta urbana de enorme escala, mientras que Charli xcx llega como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. En una vereda diferente, The Killers y Queens of the Stone Age aportan dos nombres fundamentales para entender el rock de las últimas décadas, mientras que Fontaines D.C. representa una de las bandas más importantes de la nueva generación del rock alternativo.
La presencia argentina también tiene un peso central con TINI, que ocupa directamente el grupo de headliners y se convierte en una de las grandes apuestas locales de esta edición. A su lado aparecen nombres de la escena nacional como Dillom, Usted Señalemelo, K4OS, Un Poco de Ruido y Broke Carrey, además de una camada de artistas que amplía todavía más el mapa de sonidos del festival.
Un lineup profundo
Pero si hay una zona del cartel que merece una mirada especialmente atenta es la de los artistas internacionales que aparecen por debajo de los grandes nombres. Allí sobresale Geese, una de las bandas nuevas más interesantes de la escena alternativa estadounidense y uno de esos nombres que pueden llegar al festival con un perfil todavía relativamente bajo para el público masivo y salir de San Isidro convertidos en una de las grandes revelaciones.
También aparecen Cage the Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Leon Bridges y The Avalanches, artistas con recorridos muy diferentes pero capaces de aportar profundidad a una programación que no se limita a repetir las figuras más obvias del circuito festivalero.
En esa misma línea aparece The Prodigy, un nombre histórico de la electrónica y el rock electrónico, mientras que la presencia de Four Tet, Boys Noize, Sammy Virji, Marlon Hoffstadt y Carlita convierte al bloque electrónico en otro de los grandes atractivos del Lollapalooza 2027. La grilla, además, incorpora artistas como Snow Strippers y Slayyyter, que aportan una mirada más ligada a las nuevas corrientes del pop y la electrónica.
La variedad también aparece en la representación latinoamericana. Rawayana, uno de los headliners, se suma a una escena regional que viene ganando cada vez más espacio dentro de los grandes festivales internacionales y que en esta edición convive con propuestas estadounidenses, europeas y argentinas.
Y ahí está, justamente, una de las principales virtudes del lineup: no hay un único Lollapalooza dentro del Lollapalooza. Hay una edición para quienes van detrás de los grandes shows de estadio, otra para quienes quieren descubrir bandas nuevas, una fuerte apuesta por la electrónica y un recorrido que atraviesa pop, rock, hip hop, música urbana e indie.
Por eso, más allá de los nombres que aparecen en letras gigantes, el cartel de 2027 puede ser considerado uno de los mejores y más completos de los últimos años. La combinación entre figuras masivas, artistas consolidados y nombres en plena expansión le da una profundidad que puede hacer que esta edición tenga varios de esos shows que, retrospectivamente, terminan siendo mucho más importantes de lo que parecía cuando se anunció la grilla.
El Lollapalooza Argentina 2027 se realizará durante tres jornadas, el 12, 13 y 14 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro. Por ahora se conoció el lineup general y todavía resta saber cómo se distribuirán los artistas entre las tres jornadas, además de los escenarios y horarios de cada presentación.
Cómo ver en vivo el Lollapalooza
La plataforma de streaming Flow va a volver a transmirtir en vivo el Lollapalooza para la Argentina, Uruguay y Paraguay.
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