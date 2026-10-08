Lollapalooza Argentina 2027: se develó el explosivo lineup del festival

También aparecen Cage the Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Leon Bridges y The Avalanches, artistas con recorridos muy diferentes pero capaces de aportar profundidad a una programación que no se limita a repetir las figuras más obvias del circuito festivalero.

En esa misma línea aparece The Prodigy, un nombre histórico de la electrónica y el rock electrónico, mientras que la presencia de Four Tet, Boys Noize, Sammy Virji, Marlon Hoffstadt y Carlita convierte al bloque electrónico en otro de los grandes atractivos del Lollapalooza 2027. La grilla, además, incorpora artistas como Snow Strippers y Slayyyter, que aportan una mirada más ligada a las nuevas corrientes del pop y la electrónica.

La variedad también aparece en la representación latinoamericana. Rawayana, uno de los headliners, se suma a una escena regional que viene ganando cada vez más espacio dentro de los grandes festivales internacionales y que en esta edición convive con propuestas estadounidenses, europeas y argentinas.

Y ahí está, justamente, una de las principales virtudes del lineup: no hay un único Lollapalooza dentro del Lollapalooza. Hay una edición para quienes van detrás de los grandes shows de estadio, otra para quienes quieren descubrir bandas nuevas, una fuerte apuesta por la electrónica y un recorrido que atraviesa pop, rock, hip hop, música urbana e indie.

Por eso, más allá de los nombres que aparecen en letras gigantes, el cartel de 2027 puede ser considerado uno de los mejores y más completos de los últimos años. La combinación entre figuras masivas, artistas consolidados y nombres en plena expansión le da una profundidad que puede hacer que esta edición tenga varios de esos shows que, retrospectivamente, terminan siendo mucho más importantes de lo que parecía cuando se anunció la grilla.

El Lollapalooza Argentina 2027 se realizará durante tres jornadas, el 12, 13 y 14 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro. Por ahora se conoció el lineup general y todavía resta saber cómo se distribuirán los artistas entre las tres jornadas, además de los escenarios y horarios de cada presentación.

Cómo ver en vivo el Lollapalooza

La plataforma de streaming Flow va a volver a transmirtir en vivo el Lollapalooza para la Argentina, Uruguay y Paraguay.