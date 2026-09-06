La abogada de Wanda Nara arrinconó a la de Mauro Icardi y recrearon el épico cruce Massa-Milei
Las abogadas discutieron en la mesa de Mirtha Legrand por el robo de los pasaportes de las hijas de la mediática expareja y una de ellas terminó comparando el intercambio con el Sergio Massa y Javier Milei en 2023.
Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio protagonizaron un fuerte cruce en La Noche de Mirtha mientras debatían sobre el robo de los pasaportes de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia. Acorralada, la abogada del futbolista se negó a responder como si fuera un "debate presidencial".
"El último gran conflicto empezó a partir del famoso robo de los pasaportes en Italia, donde, a partir de ese momento, realmente las chicas empezaron a vivir una situación muy particular que tuvo dominio público", explicó la representante de la mediática.
En medio de la discusión, se planteó si, luego del robo de los documentos, Icardi había impedido que sus hijas viajaran cuando estaban con Wanda. A lo que Marcovecchio intervino para aclarar que Icardi había autorizado el viaje.
Rosenfeld coincidió en ese punto, pero cuestionó: "Autorizó, sí, pero cuando robaron los pasaportes no solo no prestó colaboración, sino que además se opuso expresamente a que estas niñas volvieran a la Argentina y eso fue un horror".
La discusión escaló cuando la viuda de Jorge Lanata señaló que existe "un trámite de restitución internacional". Ante la repregunta de si era real que el delantero no quería que sus hijas regresaran al país, Rosenfeld responde: "Es real", y mirando a su contraparte expone: "Decí sí o no".
La frase generó una inmediata reacción de Marcovecchio: "No te voy a responder por sí o por no. ¿Qué es, un debate presidencial? ¿Qué sos, Sergio Massa, que estás por sí o por no? No tengo por qué sujetarme a un sí o a un no como si esto fuera un debate", expresó, rememorando la estrategia que mantuvo el exministro de Economía durante el cruce con Javier Milei en la previa a las elecciones de 2023.
Tras disculparse pero sin dejar pasar el momento, la letrada de Wanda Nara volvió a insistir con su postura y aseguró que Icardi "se opuso totalmente a que las niñas volvieran".
Sin embargo, su colega expuso: "Hay un trámite de restitución internacional que hace que haya tres jurisdicciones: Italia, Argentina y Turquía. A las nenas les robaron sus pasaportes en Italia. ¿Dónde debía tramitarse esto? En Italia. ¿Dónde consiguieron la expedición de los nuevos pasaportes? En Italia".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario