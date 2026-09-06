La abogada de Wanda Nara arrinconó a la de Mauro Icardi y recrearon el épico cruce Massa-Milei

La frase generó una inmediata reacción de Marcovecchio: "No te voy a responder por sí o por no. ¿Qué es, un debate presidencial? ¿Qué sos, Sergio Massa, que estás por sí o por no? No tengo por qué sujetarme a un sí o a un no como si esto fuera un debate", expresó, rememorando la estrategia que mantuvo el exministro de Economía durante el cruce con Javier Milei en la previa a las elecciones de 2023.

Tras disculparse pero sin dejar pasar el momento, la letrada de Wanda Nara volvió a insistir con su postura y aseguró que Icardi "se opuso totalmente a que las niñas volvieran".

Sin embargo, su colega expuso: "Hay un trámite de restitución internacional que hace que haya tres jurisdicciones: Italia, Argentina y Turquía. A las nenas les robaron sus pasaportes en Italia. ¿Dónde debía tramitarse esto? En Italia. ¿Dónde consiguieron la expedición de los nuevos pasaportes? En Italia".