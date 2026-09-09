Los 24 famosos confirmados son:

Alejandro Lerner

Campi

China Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Juli Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

L-Gante

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

MasterChef Celebrity confirmó a sus 24 participantes: quiénes estarán en la nueva edición

De esta manera, MasterChef Celebrity tendrá representantes de la música, el espectáculo, el periodismo, el fútbol y las nuevas plataformas digitales, una combinación que promete generar diferentes cruces y momentos de humor dentro de la cocina.

Por el momento, Telefe no informó la fecha exacta de estreno de la nueva edición y se limitó a anticipar que llegará “muy pronto” a su pantalla. Con los 24 participantes definidos y la incorporación de Maru Botana al jurado, el reality ya prepara su regreso.