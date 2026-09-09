MasterChef Celebrity confirmó a sus 24 participantes: quiénes estarán en la nueva edición
Wanda Nara volverá a conducir el reality, que tendrá a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como integrantes del jurado.
MasterChef Celebrity comienza a tomar forma y ya tiene confirmado al grupo de famosos que se animará a ponerse el delantal para competir en una nueva temporada. Telefe anunció oficialmente a los 24 participantes que ingresarán a las cocinas del reality.
La conducción volverá a estar en manos de Wanda Nara, mientras que también habrá novedades en el jurado. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán ocupando sus lugares y a ellos se sumará Maru Botana, quien se incorpora en esta edición para evaluar los platos de las celebridades.
La competencia reunirá personalidades provenientes de distintos ámbitos. Actores, cantantes, periodistas, deportistas, conductores y figuras del streaming deberán dejar de lado sus actividades habituales para enfrentarse a los desafíos culinarios que planteará el programa.
A lo largo del certamen, los participantes tendrán que demostrar cuánto saben de cocina, superar diferentes pruebas y convencer con sus preparaciones a Betular, Martitegui y Botana para permanecer en competencia.
Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity
La nueva temporada contará con un elenco variado que combina figuras de extensa trayectoria con nombres que ganaron popularidad durante los últimos años.
Los 24 famosos confirmados son:
- Alejandro Lerner
- Campi
- China Ansa
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Juli Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- L-Gante
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Morena Beltrán
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Pachu Peña
- Paula Trápani
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
De esta manera, MasterChef Celebrity tendrá representantes de la música, el espectáculo, el periodismo, el fútbol y las nuevas plataformas digitales, una combinación que promete generar diferentes cruces y momentos de humor dentro de la cocina.
Por el momento, Telefe no informó la fecha exacta de estreno de la nueva edición y se limitó a anticipar que llegará “muy pronto” a su pantalla. Con los 24 participantes definidos y la incorporación de Maru Botana al jurado, el reality ya prepara su regreso.
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