Wanda Nara compartió fotos desde Brasil y un detalle hizo que todos la vinculen con Mauro Icardi

Por ese motivo, varios usuarios interpretaron la fotografía como un posible guiño hacia su expareja, aunque Wanda no hizo ninguna referencia directa a Icardi ni explicó si la forma que apareció en la espuma fue simplemente una casualidad.

Mientras tanto, la conductora continúa disfrutando de su estadía en Brasil y compartiendo con sus seguidores distintos momentos de su viaje. Entre el descanso, el hotel y las postales frente al mar, una inesperada figura en su taza terminó convirtiéndose en el detalle más comentado de su escapada.