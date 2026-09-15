Wanda Nara tendrá su propio reality: cuándo se estrena y en qué plataforma

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“Nos entusiasma muchísimo compartir este proyecto con vos y empezar juntos esta nueva aventura. Qué lindo tenerte con nosotros”, fue el mensaje que la plataforma le envió a Wanda y que ella luego compartió con sus seguidores.

La producción estará a cargo de Komodo Studio y tendrá seis capítulos. El formato buscará mostrar a la empresaria más allá de su habitual exposición mediática, con una mirada sobre su vida cotidiana y los distintos roles que ocupa.

¿Cuándo se estrena el reality de Wanda Nara?

Por el momento, Disney+ no confirmó una fecha exacta de estreno. La plataforma solamente adelantó que la producción llegará “muy pronto” y que estará disponible de manera exclusiva dentro de su servicio de streaming.

El nuevo reality promete seguir de cerca a Wanda en diferentes escenarios y mostrar aspectos de su vida como madre, empresaria y figura pública, además de abordar algunos de los momentos que generaron mayor repercusión alrededor de su figura.

De esta manera, Wanda Nara vuelve a apostar por la televisión y el streaming con un formato que tendrá su vida como eje central y que buscará mostrar una versión más personal de una de las figuras argentinas con mayor exposición pública.