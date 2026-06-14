El mensaje premonitorio de la mujer que murió en Brasil: "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?"
Esta fue la frase que escribió María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, en una publicación en sus redes sociales horas antes de ser lanzada desde 40 metros de altura. Los empleados olvidaron atarla y ella perdió la vida.
Este sábado, Brasil se vistió de luto tras conocerse la trágica muerte de una joven de 21 años, quien perdió la vida al caer desde una altura de 40 metros. El dramático episodio fue capturado desde distintos ángulos, generando videos de contenido sensible, muy difíciles de ver para el ojo humano.
La tragedia ocurrió mientras la víctima se disponía a realizar rope jump, una conocida actividad de deporte extremo. Según los primeros informes, por un error fatal, la joven fue lanzada al vacío sin tener colocada la cuerda de seguridad obligatoria para amortiguar el salto, lo que produjo su muerte inmediata tras el impacto con el suelo.
«¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?» Esta fue la frase que escribió María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, en una publicación en sus redes sociales horas antes del accidente que le costó la vida en Limeira (SP). En su última historia, la joven publicó un video de otra persona saltando del puente, pero de forma precipitada, con la cuerda aún atada a su cuerpo.
La investigación de la Policía y las negligencias en el rope jump
Según los primeros testimonios que fueron recogidos de urgencia por las autoridades locales, la víctima fue trasladada hasta la plataforma de lanzamiento por el propio personal encargado de la actividad extrema. Las investigaciones preliminares que llevan a cabo los peritos apuntan de lleno a una gravísima falla humana en todos los protocolos de seguridad establecidos para estas prácticas de altísimo riesgo.
Distintos testigos presenciales señalaron con horror ante la Policía Militar que los responsables directos de la operación habrían olvidado por completo conectar la soga principal de sujeción antes de que la joven fuera empujada hacia el vacío. Debido a esta letal negligencia, la caída se produjo desde una altura aproximada de 40 metros, sin que existiera bajo ninguna circunstancia algún sistema de contención que lograra amortiguar el rápido descenso.
Las fuertes imágenes de los instantes previos fueron difundidas masivamente a través de las distintas redes sociales. En estas dolorosas grabaciones se puede observar claramente a varias personas trasladando a la joven hacia el borde de la plataforma. Segundos después del lanzamiento, comenzaron a escucharse los desesperados gritos de quienes observaban la temeraria maniobra al advertir que no se había colocado el arnés correspondiente.
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