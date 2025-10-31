La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 1 de noviembre en El Trece
La conductora prepara una nueva “mesaza” en la que combinará política, actualidad y espectáculo con invitados de primera línea.
Este sábado 1 de noviembre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 1 de noviembre
En esta ocasión, la legendaria conductora recibirá a Diego Santilli, quien recientemente renovó su banca como diputado tras las elecciones bonaerenses. Su presencia aportará la mirada política al encuentro, en un contexto de transición y cambios dentro del panorama nacional.
Junto a él se sentarán Débora Plager y Luciana Geuna, dos reconocidas periodistas que llegan dispuestas a analizar los resultados de los comicios y las repercusiones que dejaron en la escena pública. Ambas se destacan por su trayectoria en la cobertura de temas políticos y por su participación en programas de actualidad, lo que garantiza un intercambio enriquecedor en la mesa.
Completando la lista, Iliana Calabró aportará la cuota de entretenimiento y emoción personal. La actriz atraviesa un gran momento familiar, ya que recientemente se confirmó que será abuela por primera vez, noticia que la tiene llena de felicidad y que seguramente compartirá con la calidez y espontaneidad que la caracterizan.
