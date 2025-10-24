La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 25 de octubre en El Trece

Junto a él estará Eleonora Wexler, actriz premiada y versátil, protagonista de numerosas ficciones como Un gallo para Esculapio y Valientes. Actualmente comparte escenario con Seefeld en la mencionada obra, donde demuestra una vez más su potencia interpretativa.

La mesa se completará con Muriel Santa Ana, actriz de cine, teatro y televisión, reconocida por su sensibilidad y compromiso artístico. En esta etapa, se encuentra protagonizando La Gaviota, de Antón Chéjov, en el Complejo Teatral de Buenos Aires.