La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 25 de octubre en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 25 de octubre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 25 de octubre
El primer invitado será Roberto Moldavsky, uno de los humoristas más populares del país, quien actualmente protagoniza El Método Moldavsky en el Teatro Apolo. Su estilo espontáneo, cercano y lleno de ironía lo convirtió en un referente del humor argentino, capaz de combinar crítica social y risas genuinas.
También participará Martín Seefeld, actor de larga trayectoria, recordado por su papel en Los Simuladores y por sus trabajos en producciones como Son amores o Los Pilares de la Sociedad, la obra teatral que hoy encabeza. Su presencia aportará el toque de sobriedad y reflexión sobre el oficio actoral.
Junto a él estará Eleonora Wexler, actriz premiada y versátil, protagonista de numerosas ficciones como Un gallo para Esculapio y Valientes. Actualmente comparte escenario con Seefeld en la mencionada obra, donde demuestra una vez más su potencia interpretativa.
La mesa se completará con Muriel Santa Ana, actriz de cine, teatro y televisión, reconocida por su sensibilidad y compromiso artístico. En esta etapa, se encuentra protagonizando La Gaviota, de Antón Chéjov, en el Complejo Teatral de Buenos Aires.
