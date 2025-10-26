Mirtha Legrand asistió a los comicios con sus 98 años: "Siento una felicidad enorme de venir a votar"

Luego de emitir su voto, Mirtha fue nuevamente abordada por los medios de prensa, quienes le consultaron sobre sus sensaciones tras cumplir con su deber cívico. La conductora, visiblemente emocionada, compartió un deseo que resuena con los valores democráticos: “Que siempre haya libertad en la Argentina para votar y que sea un país democrático”.

Finalmente, cuando le preguntaron si el acto de votar aún hoy la movilizaba, la Chiqui fue contundente y sincera: “Siempre”, confesó, dejando en claro la emoción intacta que le despierta ejercer su derecho ciudadano, tal como lo hacía en sus comienzos.