La nueva serie de HBO Max que es un lujo visual y desnuda obsesiones y secretos
La serie francesa llegó a la plataforma el pasado 14 de noviembre y está protagonizada por Anamaria Vartolomei. Conocé todos los detalles de la historia.
La serie "The Seduction" de HBO Max no es una mera recreación de la literatura clásica; es una apasionante inmersión en la toxicidad del amor y el poder dentro de la nobleza francesa del siglo XVIII. Libremente inspirada en la inmortal novela "Las amistades peligrosas" de Pierre Choderlos de Laclos, la ficción trasciende la intriga palaciega para convertirse en una exploración profunda y brillante sobre el precio de la libertad emocional y sexual en una época donde las mujeres poseían un poder legal casi nulo.
La premisa es demoledora: "Para ser el héroe de tu propia historia, a veces tienes que ser el villano en la de otros". Esta filosofía guía a Isabelle de Merteuil (interpretada por Anamaria Vartolomei), quien, traicionada por Valmont (Vincent Lacoste), emprende un camino audaz para convertirse en la cortesana más influyente y temida de París. El drama es visceral, examinando cómo la seducción y la manipulación se convierten en las únicas armas de supervivencia y ascenso en un ambiente regido por la hipocresía.
La brillantez de la historia reside en su capacidad para exponer la fragilidad de las convenciones sociales frente al deseo irrefrenable. El elenco, que incluye a grandes figuras como Diane Kruger (Madame de Rosemonde) y Lucas Bravo (Comte de Gercourt), se sumerge en este complejo entramado de pasiones prohibidas y maquinaciones secretas. Pero lo que eleva la serie a un nivel superior es su impecable producción.
La escenografía y el vestuario son de una exquisitez y autenticidad asombrosas. Cada corsé, cada salón y cada joya han sido seleccionados con precisión, confiriendo un toque de realidad táctil a la historia. Este detalle técnico no solo deleita la vista, sino que acentúa la sensación de opresión y etiqueta que Merteuil debe desmantelar para forjar su propia identidad.
Dirigida por Jessica Palud y con Jean-Baptiste Delafon como creador y guionista, la serie ofrece una perspectiva fresca sobre los amores antiguos, mostrando que las luchas por la autonomía, la identidad y el control son tan feroces en los salones de la nobleza como lo son hoy. La temporada, cuyo último episodio estrena el 19 de diciembre, es un misterio de época alucinante y una visión dramática sobre una mujer que se niega a ser víctima de su tiempo.
