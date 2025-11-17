La nueva serie de HBO Max que es un lujo visual y desnuda obsesiones y secretos

La premisa es demoledora: "Para ser el héroe de tu propia historia, a veces tienes que ser el villano en la de otros". Esta filosofía guía a Isabelle de Merteuil (interpretada por Anamaria Vartolomei), quien, traicionada por Valmont (Vincent Lacoste), emprende un camino audaz para convertirse en la cortesana más influyente y temida de París. El drama es visceral, examinando cómo la seducción y la manipulación se convierten en las únicas armas de supervivencia y ascenso en un ambiente regido por la hipocresía.