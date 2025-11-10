HBO Max confirmó cuándo estrena "Nueve Auras", el documental sobre "Nueve Reinas" y "El Aura"
Fabián Bielinsky fue un director emblemático en el cine argentino y, ahora, sus dos obras maestras se unen en un documental para celebrarlo.
Fabián Bielinsky fue una de las voces más singulares y prometedoras del cine argentino de las últimas décadas, un director cuya filmografía, aunque breve, se estableció como un sinónimo de precisión narrativa e inteligencia cinematográfica. Su debut, la icónica Nueve Reinas (2000), no solo revitalizó el género de robos y estafas a nivel local, sino que se convirtió en un éxito internacional, impulsando la carrera de Ricardo Darín y Gastón Pauls. La maestría de Bielinsky residía en su capacidad para construir tramas complejas y meticulosamente elaboradas, manteniendo al espectador al borde del asiento con giros ingeniosos y un ritmo impecable.
Cinco años después, Bielinsky consolidó su talento con El Aura (2005), una obra mucho más oscura y reflexiva. Esta película fue una inmersión en la psique de un taxidermista epiléptico que planea un robo, demostrando el amplio rango del director más allá de la comedia negra de su opera prima. El Aura es un testimonio de su audacia artística: un thriller existencial que prioriza la atmósfera, el detalle técnico y la exploración de la mente humana. Su temprana y trágica muerte en 2006 dejó un vacío irremplazable, pero su breve y brillante trayectoria aseguró su lugar como un director de culto, cuyo trabajo sigue siendo objeto de estudio y admiración.
A casi dos décadas de su fallecimiento y a 25 años del estreno de su clásico, su talento y visión serán conmemorados en un nuevo documental que busca desentrañar las claves de su genio. HBO Max estrenará "Nueve Auras", una relectura íntima y cinematográfica de su legado que celebra su impacto perdurable en la cultura argentina. La obra promete una mirada detrás de escena de sus dos grandes películas y un homenaje a su mirada única sobre el cine.
Todos los detalles de "Nueve Auras"
"Nueve Auras", el documental producido por UNTREF Media y dirigido por Mariano Frigerio, propone un viaje al corazón creativo de Fabián Bielinsky y sus dos películas esenciales, Nueve Reinas y El Aura, ambas también disponibles en HBO Max.
Fecha de estreno:
-
27 de noviembre en HBO Max.
Sinopsis:
-
El documental ofrece una relectura íntima y cinematográfica del legado de Fabián Bielinsky, utilizando imágenes inéditas y acceso exclusivo para reconstruir su historia personal y su visión del cine. El mismo incluye entrevistas con grandes talentos de sus dos obras más importantes. Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice participan en el documental, reconstruyendo escenas icónicas de Nueve Reinas, recorriendo locaciones emblemáticas y compartiendo anécdotas de rodaje a 25 años de su estreno. También se presentan testimonios de familiares, amigos y actores que trabajaron en sus películas, como Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi.
Tráiler oficial:
