HBO Max confirmó cuándo estrena "Nueve Auras", el documental sobre "Nueve Reinas" y "El Aura"

Cinco años después, Bielinsky consolidó su talento con El Aura (2005), una obra mucho más oscura y reflexiva. Esta película fue una inmersión en la psique de un taxidermista epiléptico que planea un robo, demostrando el amplio rango del director más allá de la comedia negra de su opera prima. El Aura es un testimonio de su audacia artística: un thriller existencial que prioriza la atmósfera, el detalle técnico y la exploración de la mente humana. Su temprana y trágica muerte en 2006 dejó un vacío irremplazable, pero su breve y brillante trayectoria aseguró su lugar como un director de culto, cuyo trabajo sigue siendo objeto de estudio y admiración.