Cuatro curiosidades de "Nueve Reinas" antes del estreno de "Nueve Auras" en HBO Max

Cuando le roban el maletín con las Nueve Reinas a Juan - el personaje de Gastón Pauls - , él y Darín corrieron por un dique de Puerto Madero persiguiendo a los motochorros. En una de las primeras tomas Gastón se cayó y le tuvieron que dar puntos en la rodilla, luego cuando volvieron a rodar la escena se lesionó Ricardo: corriendo de nuevo se desgarró. Finalmente se usó lo que se rodó previo a las lesiones para terminar la escena.

Nueve Reinas

2. Las primeras elecciones de Fabián Bielinsky:

Antes de la elección de Ricardo Darín, el director consideró al Puma Goity como Marcos y a Leonardo Sbaraglia (quien rechazó el papel porque quería descansar) como Juan, pero la química de Gastón Pauls con Darín fue lo que lo terminó de convencer.

leonardo sbaraglia

puma goity.jpg Puma Goity.

3. El título original:

Se confirmó que antes de "Nueve Reinas", la película se iba a llamar "Farsantes", pero Bielinsky consideró que revelaba mucho. Por eso eligió el título con el que hoy se la conoce.

4. La inspiración para Nueve Reinas:

Si bien varios de los casos que se ven en la película son historias reales que una periodista le contó a Fabián, el director también se inspiró en casos de estafa que sufrió su propia familia como el engaño del portero eléctrico que aparece en la película, un timo del que fue víctima su tía.