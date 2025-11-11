Cuatro curiosidades de "Nueve Reinas" antes del estreno de "Nueve Auras" en HBO Max
"Nueve Auras", el documental que conmemora la filmografía de Fabián Bielinsky estrena el 27 de noviembre. Conocé todo sobre su ópera prima antes del estreno.
Fabián Bielinsky fue un cineasta con un talento precoz y singular que dejó una huella imborrable en el cine argentino, un director cuya filmografía, aunque breve, se estableció como un sinónimo de precisión narrativa e inteligencia cinematográfica. Su maestría residía en su habilidad para construir guiones meticulosamente elaborados, manteniendo al espectador al borde del asiento con giros ingeniosos y un ritmo impecable. En una carrera trágicamente corta, Bielinsky demostró ser un maestro en manejar el suspenso y la psicología de sus personajes, asegurando que su trabajo se convirtiera en un referente para las nuevas generaciones.
Su ópera prima, Nueve Reinas, estrenada en el año 2000, es la prueba definitiva de su ingenio. La película protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls retrató el arte de la estafa de una manera que se sintió absolutamente original y fresca. En lugar de enfocarse en el glamour del crimen, Bielinsky utilizó el thriller para radiografiar la picaresca argentina y la desconfianza sistémica. La trama, que sigue a dos estafadores durante un solo día, es una máquina de giros narrativos que demuestra cómo la inteligencia y el engaño son las verdaderas armas de sus protagonistas, catapultando el cine argentino al circuito global.
El genio de Bielinsky es celebrado en "Nueve Auras", el nuevo documental de HBO Max que conmemora su talento excepcional a través de sus dos películas más icónicas: Nueve Reinas y El Aura. La obra busca reconstruir su historia personal y cinematográfica con entrevistas exclusivas y material de archivo, destacando el profundo impacto que dejó en sus colegas y fans. El documental "Nueve Auras" estrena el próximo 27 de noviembre en HBO Max, y como previa a este lanzamiento imperdible, repasamos a continuación 4 curiosidades sobre su ópera prima, Nueve Reinas.
4 curiosidades sobre Nueve Reinas antes del estreno de Nueve Auras
1. La escena accidentada:
Cuando le roban el maletín con las Nueve Reinas a Juan - el personaje de Gastón Pauls - , él y Darín corrieron por un dique de Puerto Madero persiguiendo a los motochorros. En una de las primeras tomas Gastón se cayó y le tuvieron que dar puntos en la rodilla, luego cuando volvieron a rodar la escena se lesionó Ricardo: corriendo de nuevo se desgarró. Finalmente se usó lo que se rodó previo a las lesiones para terminar la escena.
2. Las primeras elecciones de Fabián Bielinsky:
Antes de la elección de Ricardo Darín, el director consideró al Puma Goity como Marcos y a Leonardo Sbaraglia (quien rechazó el papel porque quería descansar) como Juan, pero la química de Gastón Pauls con Darín fue lo que lo terminó de convencer.
3. El título original:
Se confirmó que antes de "Nueve Reinas", la película se iba a llamar "Farsantes", pero Bielinsky consideró que revelaba mucho. Por eso eligió el título con el que hoy se la conoce.
4. La inspiración para Nueve Reinas:
Si bien varios de los casos que se ven en la película son historias reales que una periodista le contó a Fabián, el director también se inspiró en casos de estafa que sufrió su propia familia como el engaño del portero eléctrico que aparece en la película, un timo del que fue víctima su tía.
