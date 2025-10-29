La nueva serie de Netflix que une a actores de toda América Latina

Por su parte, Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor, expresó el honor de la colaboración y elogió la visión de la adaptación: “Es un honor y un privilegio colaborar con Netflix, con Francisco Ramos y con este extraordinario equipo creativo en la primera adaptación audiovisual en español de la obra de mi padre. La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora”.

El elenco y el equipo técnico de LATAM

La producción ha reunido a algunos de los técnicos y artistas más reconocidos de Latinoamérica para dar vida a la historia.

El equipo de producción incluye:

Directores de fotografía: Adrián Teijido (Ainda Estou Aqui) y Luis Sansans (Narcos, Narcos México).

Diseñador de producción: Carlos Y Jacques (Pedro Páramo).

Director de arte: Julián Romera (El Eternauta).

Productores: Micky Buye, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres y Analía Castro, responsables de El Eternauta y otras producciones argentinas, junto a Isa Dick Hackett como productora ejecutiva.

El equipo de guionistas, liderado por Mateo Gil, incluye a Laura Santullo, Camila Brugés Gómez (Cien años de soledad) y Kyzza Terrazas.

El elenco estará compuesto por un ensamble de actores y actrices de América Latina, con nombres como:

Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve)

Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir)

Delfina Chaves (Máxima)

Marleyda Soto (Cien años de soledad)

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido), entre muchos otros.

Todos ellos serán los encargados de darle vida a esta ambiciosa historia distópica.

Sinopsis oficial de "El futuro es nuestro"

Año 2047. El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes.

Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente.

Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando.