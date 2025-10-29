Netflix anuncia "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa", un documental con entrevistas exclusivas

Embed - 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa | Tráiler oficial | Netflix

Rocca subrayó la naturaleza multifacética del dolor que dejó el crimen: “Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”.

50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa se integra al nutrido catálogo de documentales de true crime argentino de Netflix. La plataforma ya cuenta con producciones de impacto que abordan crímenes reales resonantes, tales como: Las mil muertes de Nora Dalmasso, María Soledad: El fin del silencio; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas; Carmel: ¿Quién mató a María Marta?; y el ya mencionado Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía.

Sinopsis oficial "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa"

Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó a la Argentina y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy sigue interpelando a toda la sociedad.