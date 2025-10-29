Netflix anuncia "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa", un documental con entrevistas exclusivas
El documental que relata uno de los casos de asesinato entre jóvenes más impactantes de la historia argentina estrena en noviembre. Los detalles.
Netflix ha anunciado la fecha de estreno global para su nueva serie documental de crimen real, 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa. La producción estará disponible en la plataforma a partir del 13 de noviembre, ofreciendo una mirada íntima y reveladora sobre el asesinato que conmovió a Argentina.
Esta serie, compuesta por tres episodios, fue dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, el mismo equipo responsable del aclamado documental Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía. La narrativa se construye a partir de testimonios clave de la tragedia.
El documental explora el caso de Fernando Báez Sosa desde múltiples perspectivas, presentando testimonios que su familia y amigos ofrecen como nunca antes lo hicieron. Además, incluye visiones de algunos de los condenados y sus familias, periodistas que cubrieron el caso, y figuras del ámbito judicial y policial.
Martín Rocca, director del documental, destacó el significado del caso para el país y la intención de la producción: “Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”.
Rocca subrayó la naturaleza multifacética del dolor que dejó el crimen: “Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”.
50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa se integra al nutrido catálogo de documentales de true crime argentino de Netflix. La plataforma ya cuenta con producciones de impacto que abordan crímenes reales resonantes, tales como: Las mil muertes de Nora Dalmasso, María Soledad: El fin del silencio; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas; Carmel: ¿Quién mató a María Marta?; y el ya mencionado Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía.
Sinopsis oficial "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa"
Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó a la Argentina y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy sigue interpelando a toda la sociedad.
