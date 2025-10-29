Netflix romántico: la película de amor que emociona hasta a los menos sensibles
La nueva película de Netflix se destaca como una de las más encantadoras de la plataforma y se roba todas las miradas entre el catálogo de series y estrenos.
Las películas de comedia romántica suelen captar rápidamente la atención de los usuarios de Netflix, especialmente cuando combinan romance con momentos divertidos que invitan a reír sin parar. Este tipo de historias se convierten en la opción ideal para disfrutar de un buen rato frente a la pantalla.
Dentro del catálogo, una de las más destacadas es Guía de viaje hacia el amor, un film estadounidense de 2023 que se puede ver a cualquier hora del día. La película narra la historia de una mujer que, tras terminar una relación, descubre el verdadero amor en un viaje a Vietnam con alguien que jamás habría imaginado, ofreciendo un relato emotivo y encantador que se destaca entre todas las series y películas disponibles en Netflix.
La película, grabada completamente en Vietnam, tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y se estrenó en la plataforma en abril de 2023, convirtiéndose rápidamente en un must para los fanáticos del género.
De qué trata "Guía de viaje hacia el amor"
La película de Netflix sigue la historia de Amanda Riley (Rachael Leigh Cook), una ejecutiva especializada en viajes que, tras terminar su relación, recibe la misión de viajar a Vietnam para realizar una investigación confidencial sobre la industria turística del país.
Durante su estadía, conoce a un guía local que la hace cuestionarse su vida amorosa y replantear sus prioridades, dando lugar a un recorrido lleno de descubrimientos personales, momentos románticos y experiencias de turismo que atrapan al espectador.
Entre paisajes exóticos, excursiones únicas y encuentros inesperados, Amanda vive un viaje de autodescubrimiento, redescubre emociones y se deja envolver por la magia de Vietnam, convirtiendo esta película de Netflix en una opción ideal para quienes buscan romance, comedia romántica y aventuras de viaje en un mismo relato.
Reparto de "Guía de viaje hacia el amor"
- Rachael Leigh Cook (Amanda Riley)
- Scott Ly (Sinh Thach)
- Ben Feldman (John)
- Missi Pyle (Mona)
- Glynn Sweet (Brian Conway)
- Alexa Povah (Maya Conway)
- Jacqueline Correa (Sam Gonville)
- Nondumiso Tembe (Dom Fisher)
Trailer de "Guía de viaje hacia el amor"
