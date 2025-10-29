Netflix romántico: la película de amor que emociona hasta a los menos sensibles

Dentro del catálogo, una de las más destacadas es Guía de viaje hacia el amor, un film estadounidense de 2023 que se puede ver a cualquier hora del día. La película narra la historia de una mujer que, tras terminar una relación, descubre el verdadero amor en un viaje a Vietnam con alguien que jamás habría imaginado, ofreciendo un relato emotivo y encantador que se destaca entre todas las series y películas disponibles en Netflix.