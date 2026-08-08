Vuelve Concert Week: cuándo es y cómo acceder a los beneficios para los shows

¿Cómo acceder a los beneficios?

La dinámica será diferente según cada beneficio. DF Entertainment anunciará cada día las promociones y experiencias disponibles a través de sus redes sociales oficiales, junto con las indicaciones necesarias para participar o acceder a ellas.

Por eso, quienes quieran aprovechar Concert Week deberán estar atentos a las publicaciones que se realicen entre el 10 y el 16 de agosto, ya que algunos beneficios tendrán condiciones y modalidades de acceso específicas.

Además de las promociones para conciertos próximos, la iniciativa anticipa sorpresas vinculadas a shows imperdibles y algunos que ya agotaron sus localidades, por lo que los fanáticos podrán acceder a oportunidades que no necesariamente estarán disponibles durante toda la semana.

Con esta tercera edición, Concert Week vuelve a poner el foco en la experiencia del público y propone una semana en la que conseguir una entrada será apenas una parte de la experiencia: conocer al artista, acceder antes que el resto, estar durante una prueba de sonido o llevarse merchandising exclusivo también pueden formar parte del show.