Vuelve Concert Week: cuándo es y cómo acceder a los beneficios para los shows
La tercera edición de DF Concert Week se realizará del 10 al 16 de agosto y ofrecerá descuentos, Meet & Greet, Early Access, merchandising y acceso a soundchecks.
Los fanáticos de la música en vivo tendrán una nueva oportunidad para acceder a experiencias especiales durante la tercera edición de DF Concert Week. La iniciativa se realizará del 10 al 16 de agosto y tendrá promociones y beneficios vinculados a distintos shows que forman parte de la agenda de conciertos.
Durante esa semana se podrán conseguir diferentes oportunidades que van desde descuentos en entradas hasta experiencias exclusivas para acercarse a los artistas. La propuesta también incluirá beneficios sorpresa relacionados con algunos recitales que ya tienen sus localidades agotadas.
¿Qué es Concert Week?
Concert Week es una iniciativa impulsada a nivel global por Live Nation que busca acercar a los fanáticos a sus artistas favoritos a través de experiencias que van más allá de la entrada al recital.
En Argentina, la propuesta es llevada adelante por DF Entertainment y tendrá una duración de seis días. Durante ese período, los beneficios se irán anunciando de manera progresiva para que los seguidores puedan conocer las distintas oportunidades disponibles.
Entre las experiencias anunciadas aparecen descuentos en tickets, Meet & Greets, Early Access, merchandising exclusivo y acceso al soundcheck, aunque la propuesta también contempla otras sorpresas.
¿Cómo acceder a los beneficios?
La dinámica será diferente según cada beneficio. DF Entertainment anunciará cada día las promociones y experiencias disponibles a través de sus redes sociales oficiales, junto con las indicaciones necesarias para participar o acceder a ellas.
Por eso, quienes quieran aprovechar Concert Week deberán estar atentos a las publicaciones que se realicen entre el 10 y el 16 de agosto, ya que algunos beneficios tendrán condiciones y modalidades de acceso específicas.
Además de las promociones para conciertos próximos, la iniciativa anticipa sorpresas vinculadas a shows imperdibles y algunos que ya agotaron sus localidades, por lo que los fanáticos podrán acceder a oportunidades que no necesariamente estarán disponibles durante toda la semana.
Con esta tercera edición, Concert Week vuelve a poner el foco en la experiencia del público y propone una semana en la que conseguir una entrada será apenas una parte de la experiencia: conocer al artista, acceder antes que el resto, estar durante una prueba de sonido o llevarse merchandising exclusivo también pueden formar parte del show.
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