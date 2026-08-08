Carlos Tevez volvió a encontrarse con Carín León en Buenos Aires y se volvió viral
El exfutbolista asistió al recital del cantante mexicano y el reencuentro revolucionó las redes sociales.
Carlos Tevez volvió a cruzarse con Carín León, esta vez en Buenos Aires. El exfutbolista y confeso admirador del cantante mexicano se acercó al Arena de Buenos Aires para disfrutar de su presentación y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.
El encuentro no fue casual. Ambos ya habían compartido un momento en Miami, cuando Carín León se encontraba realizando un concierto durante las fechas del Mundial. En aquella oportunidad, Tévez se acercó a saludar al artista y dejó en claro públicamente su admiración por su música.
Ahora, con Carín nuevamente en Argentina, la historia tuvo un segundo capítulo. Tevez apareció entre los espectadores del show y volvió a encontrarse con el cantante, quien lo recibió con enorme entusiasmo. El momento quedó registrado en imágenes que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.
Del encuentro en Miami a Buenos Aires
La relación entre ambos había llamado la atención justamente por aquel primer encuentro en Estados Unidos. Tevez, identificado durante toda su carrera con la pasión y la cultura popular, es un reconocido fanático de la música de Carín León y aprovechó aquella presentación para acercarse al artista.
Meses después, el cantante mexicano regresó a Buenos Aires para presentarse ante un estadio completamente agotado y encontró nuevamente a Tévez entre el público. El exjugador de Boca no quiso perderse la oportunidad de verlo en vivo y terminó protagonizando otro momento que rápidamente se volvió viral.
Durante el recital, Carín León recorrió sus principales canciones acompañado por una banda completa y una puesta en escena que combinó la tradición de la música regional mexicana con una estética contemporánea. El público argentino acompañó cada uno de sus grandes éxitos y convirtió la noche en una verdadera fiesta.
Pero la presencia de Tévez le sumó un capítulo especial a la presentación. El reencuentro entre ambos generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los usuarios recordaron inmediatamente las imágenes del primer saludo en Miami y destacaron que la historia volviera a repetirse en Buenos Aires.
La noche también contó con varios invitados argentinos. Joaco Martín, de DesaKTa2, compartió escenario con Carín para interpretar 1, mientras que Yami Safdie se sumó para cantar Pero yo sí.
Uno de los momentos más importantes llegó con Ema Noir, líder de Ke Personajes, quien acompañó al mexicano para presentar en vivo Qué andás haciendo, la colaboración que ambos lanzarán oficialmente el próximo 14 de agosto.
Así, entre canciones, invitados y un estadio colmado, Carín León volvió a demostrar el vínculo que construyó con el público argentino. Y Carlos Tévez, que ya había tenido su encuentro con el artista en Miami, volvió a aparecer para protagonizar una nueva postal junto a uno de sus músicos favoritos.
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