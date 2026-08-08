Carlos Tevez volvió a encontrarse con Carín León en Buenos Aires y se volvió viral

Durante el recital, Carín León recorrió sus principales canciones acompañado por una banda completa y una puesta en escena que combinó la tradición de la música regional mexicana con una estética contemporánea. El público argentino acompañó cada uno de sus grandes éxitos y convirtió la noche en una verdadera fiesta.

Pero la presencia de Tévez le sumó un capítulo especial a la presentación. El reencuentro entre ambos generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los usuarios recordaron inmediatamente las imágenes del primer saludo en Miami y destacaron que la historia volviera a repetirse en Buenos Aires.

La noche también contó con varios invitados argentinos. Joaco Martín, de DesaKTa2, compartió escenario con Carín para interpretar 1, mientras que Yami Safdie se sumó para cantar Pero yo sí.

Uno de los momentos más importantes llegó con Ema Noir, líder de Ke Personajes, quien acompañó al mexicano para presentar en vivo Qué andás haciendo, la colaboración que ambos lanzarán oficialmente el próximo 14 de agosto.

Así, entre canciones, invitados y un estadio colmado, Carín León volvió a demostrar el vínculo que construyó con el público argentino. Y Carlos Tévez, que ya había tenido su encuentro con el artista en Miami, volvió a aparecer para protagonizar una nueva postal junto a uno de sus músicos favoritos.