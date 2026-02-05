María Becerra sorprendió con su cambio de look y surgieron las teorías al respecto
La cantante no dio motivos de su nuevo corte de pelo, pero sus fans relojearon la secuencia y revisaron el archivo. Qué puede significar.
María Becerra sorprendió esta semana con un nuevo corte de pelo, con rapado lateral, que lució en sus vacaciones en Costa Rica y que ya se convirtió en tema de charla entre sus seguidores.
La cantante decidió dejar atrás su imagen más conocida para apostar por un cambio bien visible, que fue interpretado por sus seguidores como un gesto con un significado más allá de lo estético: un posible guiño a sus orígenes artísticos, en 2019.
Tanto la cantante como su pareja, J Rei, destacaron el trabajo del estilista Ezequiel Rojas y hablaron de una “nueva versión” de María Becerra para esta nueva etapa de su vida, y de su carrera, en la que se afianza en su personalidad y su estilo.
El corte elegido, con rapado lateral, marca un quiebre con el estilo de cabello largo que se había vuelto su look habitual.
María Becerra cerró el 2025 con el hito de ser la primera mujer en ofrecer un espectáculo inmersivo en vivo ante 85.000 personas en el estadio Monumental. Después se fue de vacaciones a Finlandia y Costa Rica, a un merecido descanso.
En marzo de 2024 Becerra se convirtió en la primera mujer argentina en llenar el estadio de River, Becerra regresó con una propuesta aún más ambiciosa en la que desplegó no solo su capacidad vocal y actoral, sino también una puesta en escena técnica y visual de altísimo nivel.
El concepto del show se basó en el universo de su último disco, Quimera, en el que la artista jugó con cuatro alter egos: Shanina, Maite, Gladys y Jojo. Pero para el final del recital era ella, María, la que hablaba al público.
Un poco más de ese regreso a las bases se ve en su look actual, mientras sigue de vacaciones y planificando los próximos pasos en su carrera.
