María Becerra sorprendió con su cambio de look y surgieron las teorías al respecto

En marzo de 2024 Becerra se convirtió en la primera mujer argentina en llenar el estadio de River, Becerra regresó con una propuesta aún más ambiciosa en la que desplegó no solo su capacidad vocal y actoral, sino también una puesta en escena técnica y visual de altísimo nivel.

El concepto del show se basó en el universo de su último disco, Quimera, en el que la artista jugó con cuatro alter egos: Shanina, Maite, Gladys y Jojo. Pero para el final del recital era ella, María, la que hablaba al público.

Un poco más de ese regreso a las bases se ve en su look actual, mientras sigue de vacaciones y planificando los próximos pasos en su carrera.