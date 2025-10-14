La película de Netflix que llegó este 2025 y te dejará sin aliento hasta el final
Con Ana de Armas en un papel brillante y un misterio que atrapa desde el primer minuto, esta película se convirtió en una de las más comentadas del año.
Netflix lo volvió a hacer. Entre tantos estrenos que dominaron el 2025, una pelicula irrumpió en el catálogo con fuerza, conquistando tanto al público como a la crítica. Aunque fue estrenada originalmente en 2019, su llegada reciente a la plataforma la devolvió al Top 10 global, recordando por qué es uno de los misterios criminales más inteligentes y adictivos de los últimos años.
La película, escrita y dirigida por Rian Johnson, combina lo mejor del cine clásico de detectives con un tono moderno e irónico. Con una duración de poco más de dos horas, logra mantener una tensión constante, salpicada de humor negro y giros que dejan al espectador sin respiro. Además, el elenco es de lujo, con Daniel Craig, Chris Evans y una Ana de Armas que se roba todas las miradas.
De qué trata "Knives Out: entre navajas y secretos"
La historia comienza con la muerte del reconocido escritor Harlan Thrombey (interpretado por Christopher Plummer) justo después de su cumpleaños número 85. Todo apunta a un suicidio, pero pronto entra en escena el excéntrico detective Benoit Blanc (Daniel Craig), quien sospecha que nada es tan simple como parece.
A medida que avanza la investigación, los secretos más oscuros de la familia Thrombey salen a la luz, y cada uno de sus miembros se convierte en un posible sospechoso. En medio de esa red de mentiras y traiciones, la joven Marta Cabrera (Ana de Armas), enfermera y confidente del escritor, se ve envuelta en una trama donde la verdad se vuelve un arma peligrosa.
La mezcla de comedia negra, intriga y crítica social convierte a la película en una joya del género. Con una puesta en escena elegante y un guion milimétrico, “Knives Out” mantiene al espectador en vilo hasta el último minuto, revelando un desenlace tan brillante como inesperado.
Reparto de "Knives Out: entre navajas y secretos"
El reparto estelar es uno de los grandes motivos del éxito de esta producción. Cada actor aporta carisma y profundidad a sus personajes, logrando una química impecable en pantalla:
-
Daniel Craig (Benoit Blanc)
Chris Evans (Ransom Drysdale)
Ana de Armas (Marta Cabrera)
Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale)
Michael Shannon (Walt Thrombey)
Don Johnson (Richard Drysdale)
Toni Collette (Joni Thrombey)
La actuación de Ana de Armas fue especialmente elogiada por la crítica, consolidándola como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación.
Trailer de "Knives Out: entre navajas y secretos"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario