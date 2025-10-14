MinutoUno

La película de Netflix que llegó este 2025 y te dejará sin aliento hasta el final

Con Ana de Armas en un papel brillante y un misterio que atrapa desde el primer minuto, esta película se convirtió en una de las más comentadas del año.

Netflix lo volvió a hacer. Entre tantos estrenos que dominaron el 2025, una pelicula irrumpió en el catálogo con fuerza, conquistando tanto al público como a la crítica. Aunque fue estrenada originalmente en 2019, su llegada reciente a la plataforma la devolvió al Top 10 global, recordando por qué es uno de los misterios criminales más inteligentes y adictivos de los últimos años.

La película, escrita y dirigida por Rian Johnson, combina lo mejor del cine clásico de detectives con un tono moderno e irónico. Con una duración de poco más de dos horas, logra mantener una tensión constante, salpicada de humor negro y giros que dejan al espectador sin respiro. Además, el elenco es de lujo, con Daniel Craig, Chris Evans y una Ana de Armas que se roba todas las miradas.

De qué trata "Knives Out: entre navajas y secretos"

La historia comienza con la muerte del reconocido escritor Harlan Thrombey (interpretado por Christopher Plummer) justo después de su cumpleaños número 85. Todo apunta a un suicidio, pero pronto entra en escena el excéntrico detective Benoit Blanc (Daniel Craig), quien sospecha que nada es tan simple como parece.

A medida que avanza la investigación, los secretos más oscuros de la familia Thrombey salen a la luz, y cada uno de sus miembros se convierte en un posible sospechoso. En medio de esa red de mentiras y traiciones, la joven Marta Cabrera (Ana de Armas), enfermera y confidente del escritor, se ve envuelta en una trama donde la verdad se vuelve un arma peligrosa.

La mezcla de comedia negra, intriga y crítica social convierte a la película en una joya del género. Con una puesta en escena elegante y un guion milimétrico, “Knives Out” mantiene al espectador en vilo hasta el último minuto, revelando un desenlace tan brillante como inesperado.

Reparto de "Knives Out: entre navajas y secretos"

El reparto estelar es uno de los grandes motivos del éxito de esta producción. Cada actor aporta carisma y profundidad a sus personajes, logrando una química impecable en pantalla:

  • Daniel Craig (Benoit Blanc)

  • Chris Evans (Ransom Drysdale)

  • Ana de Armas (Marta Cabrera)

  • Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale)

  • Michael Shannon (Walt Thrombey)

  • Don Johnson (Richard Drysdale)

  • Toni Collette (Joni Thrombey)

La actuación de Ana de Armas fue especialmente elogiada por la crítica, consolidándola como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación.

Trailer de "Knives Out: entre navajas y secretos"

Embed - ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS (Knives Out) - Trailer Español Latino 2019

