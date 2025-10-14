Yanina Latorre destrozó a los coaches de La Voz Argentina: "No estuvieron a la altura"
La panelista apuntó directamente contra los integrantes del jurado y los responsabilizó por el bajo rating de la última edición del reality musical de Telefe.
Este lunes, La Voz Argentina llegó a su final con la coronación de Nicolás Behringer como ganador del certamen, pero antes del cierre, Yanina Latorre lanzó duras declaraciones contra los coaches del programa. Sin rodeos, los culpó por los flojos números de audiencia que marcó esta temporada.
“En La Voz, es como MasterChef, el programa es de los jurados y los chicos, no tiene que ver el conductor”, comenzó diciendo la conductora al analizar el formato del ciclo. Y agregó, sin filtros: “El jurado no estuvo a la altura, faltó un Montaner, que era divertido”.
La periodista continuó su crítica con más definiciones tajantes sobre los coaches: “Siempre estuvo flojo, les metieron un jurado que ayude a cada uno. Lo de este año, para mí, tiene que ver con ellos. No sé si no amalgamaban, fue raro”.
Mientras tanto, los finalistas del reality aprovecharon la gran noche para dejar sus sensaciones antes del anuncio final. “Disfrútenlo, gente, permítanse disfrutar este proceso, que yo creo que todos los chicos tenemos cosas lindas que compartir, ahora y siempre”, expresó Nicolás Behringer, visiblemente emocionado cuando Lizy Tagliani les pidió unas palabras.
Por su parte, Alan Lez agregó: “Agradecido con todos, incluso la gente. Y a disfrutar, porque esto es ahora y después esperemos que estemos ahí”. En tanto, Milagros Amud destacó lo vivido: “Fue una experiencia única para todos nosotros que nos cambió la vida, tengo muchas ganas de llevar la música”.
Para cerrar, Eugenia Rodríguez sumó un mensaje de gratitud: “Prepárense para disfrutar talento, porque siento que hemos preparado un show increíble con todos los chicos, y un agradecimiento enorme a toda la gente que nos está bancando y votando”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario