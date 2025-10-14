Yanina Latorre destrozó a los coaches de La Voz Argentina: "No estuvieron a la altura"

Por su parte, Alan Lez agregó: “Agradecido con todos, incluso la gente. Y a disfrutar, porque esto es ahora y después esperemos que estemos ahí”. En tanto, Milagros Amud destacó lo vivido: “Fue una experiencia única para todos nosotros que nos cambió la vida, tengo muchas ganas de llevar la música”.

Para cerrar, Eugenia Rodríguez sumó un mensaje de gratitud: “Prepárense para disfrutar talento, porque siento que hemos preparado un show increíble con todos los chicos, y un agradecimiento enorme a toda la gente que nos está bancando y votando”.