Liam Neeson es furor: el épico drama de acción que se convirtió en éxito mundial de Netflix
Estrenada en 2012, esta película narra una historia atrapante a los largo de 2 horas y 11 minutos. Conocé todos los detalles en la nota.
Las películas de acción, drama y suspenso pisan fuertes en las plataformas de streaming, motivo por el cual estas se encargan de incorporar diferentes producciones de calidad para atrapar la atención de los espectadores. Durante las últimas semanas, "Battleship: batalla naval", en Netflix, comenzó a ganar terreno y se ubicó como una de las más elegidas.
Estrenada en el 2012 y con una duración de 2 horas y 11 minutos, esta producción estadounidense irrumpió en la pantalla grande y se ganó el respeto de todo el mundo cinematográfico. Dirigida por Peter Berg, llegó a Netflix en agosto del 2025 y ya marca el termómetro de la plataforma.
Además de su historia atrapante, este film cuenta con la participación de grandes actores que elevan la calidad de la producción. Liam Neeson y Taylor Kitsch son los protagonistas de este film que recibió varias nominaciones, como la de los Premios Saturn, donde fue nominada en la categoría de Mejores efectos especiales por el trabajo realizado en las secuencias visuales de combate y animación.
De qué trata "Battleship: batalla naval"
La historia gira en torno a un enfrentamiento entre la humanidad y una fuerza extraterrestre que llega a la Tierra con la intención de controlar los océanos, considerados por ellos una fuente vital de energía.
Cuando la invasión comienza, los ataques se expanden más allá del mar, alcanzando el cielo y la tierra. Frente a esta amenaza global, la marina estadounidense lidera la resistencia, aunque queda claro que no bastará con el poder militar: será necesario que personas de distintas partes del mundo se unan para defender el planeta y evitar la llegada de extraterrestres.
Reparto de "Battleship: batalla naval"
- Taylor Kitsch como Alex Hooper.
- Liam Neeson como Terrence Shane.
- Alexander Skarsgård como Stone Hopper.
- Brooklyn Decker como Samantha Shane.
- Hamish Linklater como Cal Zapata.
- Rihanna como Cora Raikes.
- Adam Godley como Dr. Nogrady.
- Tadanobu Asano como Yugi Nagata.
Tráiler de "Battleship: batalla naval"
