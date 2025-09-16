La película de Netflix que reúne a dos estrellas de Hollywood en una producción increíble
Esta producción de acción asoma como uno de los grandes lanzamientos en la historia de la plataforma. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix vivió un pico de audiencia único en este 2025 el pasado 9 de septiembre, cuando colgó en su extensa catálogo el tráiler de la película de acción "El botín". Esta conquistará a los espectadores no solo por su historia, sino también por el elenco de gran nivel que presenta.
El elenco está compuesto por diferentes estrellas del mundo cinematográfico, entre las que destacan Ben Affleck y Matt Damon. Ambos actores, de gran trayectoria, le añaden un salto de calidad único a la producción. Si bien por el momento no dice presente la plataforma, se espera que su arribo sea en enero del 2026.
Affleck y Damon se hicieron famosos juntos en "Good Will Hunting", en 1997. Además, Affleck actuó en "Armageddon", "The Town" y "Gone Girl", mientras que Damon lo hizo en "The Bourne Identity" y "Ocean’s Eleven". Esto les permitió hacerse un lugar importante en el mundo de Hollywood.
De qué trata "El botín"
La nueva producción de Netflix trata sobre un thriller ambientado en Miami. La historia sigue a un equipo policial que, en medio de una investigación rutinaria, tropieza con una enorme suma de dinero oculta en un depósito abandonado.
Lo que comienza como un hallazgo inesperado pronto se convierte en una amenaza para ellos mismos, ya que la codicia y las sospechas mutuas empiezan a corroer la confianza que los unía como compañeros. Fue tal su repercusión, que los usuarios esperan esta producción con los brazos abiertos.
Reparto de "El botín"
Dirigida por Joe Canahan, esta película estadounidense reúne un elenco de gran experiencia y calidad, motivo por el cual aumenta la expectativa de la audiencia.
- Ben Affleck
- Matt Damon
- Steven Yeun
- Teyana Taylor
- Sasha Calle
- Néstor Carbonell
- Catalina Santino
- Kyle Chandler
Tráiler de "El botín"
