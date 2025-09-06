La serie brasileña para adultos que está arrasando en Netflix

El arribo de esta serie al catálogo fue tan exitoso que la producción no tardó en renovar la historia: menos de un año después del estreno, se lanzó una segunda temporada, ampliando la narrativa y profundizando en los crímenes y los perfiles de los protagonistas. Esto consolidó a El ADN del delito como uno de los dramas brasileños más vistos y comentados en Netflix, capturando la atención de suscriptores interesados en historias intensas y reales.