La serie brasileña para adultos que está arrasando en Netflix
Descubrí la miniserie de 16 capítulos en Netflix que atrapa a todos con su trama intensa y el atractivo extra de estar inspirada en hechos reales.
Netflix ofrece un catálogo de series y películas que abarca todos los gustos, y entre sus propuestas más destacadas de los últimos tiempos se encuentra El ADN del delito, un drama criminal brasileño que atrapa a los suscriptores. Con apenas 16 capítulos divididos en dos temporadas, la serie se basa en hechos reales y no es apta para menores de edad.
Las producciones brasileñas se consolidan como algunas de las más vistas del catálogo latinoamericano, y esta serie no es la excepción. Su historia detallada y cautivante volvió a demostrar por qué los espectadores se sienten atraídos por los dramas de Brasil.
Estrenada a finales de 2024, El ADN del delito se convirtió rápidamente en un éxito, hasta recibir segunda temporada hace menos de tres meses, confirmando su popularidad dentro de la sección de series y películas basadas en hechos reales de Netflix.
De qué trata "El ADN del delito"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie brasileña El ADN del delito, no apta para menores, desarrolla un drama basado en hechos reales donde los agentes federales siguen la pista de una muestra de ADN para esclarecer un robo de gran magnitud que cruza las fronteras de Brasil. La trama combina investigación criminal, tensión policial y detalles del mundo delictivo, mostrando cómo la evidencia genética puede ser clave para resolver casos complejos y peligrosos.
El arribo de esta serie al catálogo fue tan exitoso que la producción no tardó en renovar la historia: menos de un año después del estreno, se lanzó una segunda temporada, ampliando la narrativa y profundizando en los crímenes y los perfiles de los protagonistas. Esto consolidó a El ADN del delito como uno de los dramas brasileños más vistos y comentados en Netflix, capturando la atención de suscriptores interesados en historias intensas y reales.
Reparto de "El ADN del delito"
- Maeve Jinkings
- Rômulo Braga
- Thomás Aquino
- Alex Nader
- Pedro Caetano
- Guilherme Silva
Tráiler de "El ADN del delito"
